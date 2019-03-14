Госдеп США обвиняет РФ в массовых нарушениях прав человека

На территории аннексированного полуострова зафиксированы похищения, пытки, незаконное помещение в психиатрические лечебницы, жестокое обращение с задержанными, жесткие ограничения свободы слова и свободы собраний, а также системная дискриминация крымских татар и этнических украинцев, пишет DW.com.

Расследования не проводятся

В 2014-2018 годах в Крыму жертвами похищений стали 42 человека, 12 из них пропали без вести, один найден мертвым, двое были официально задержаны и 27 отпущены на свободу.

"Российские оккупационные власти не провели надлежащего расследования случаев смерти и исчезновения людей", - подчеркивается в докладе. Кроме того, в этот период на психиатрическое обследование против своей воли были отправлены 17 крымских татар.

Пытками, незаконными задержаниями и похищениями людей занимались и возглавляемые Россией силы в Донбассе, которые также совершали гендерное насилие и подавляли свободу выражения мнений. Россия препятствует проведению расследований предполагаемых нарушений прав человека на этих территориях, делают вывод авторы доклада.

Атмосфера безнаказанности

В части доклада, непосредственно посвященной РФ, отмечается, что гражданские власти в Чечне лишь частично контролируют местные силы безопасности, подчиняющиеся Рамзану Кадырову. Власти Чечни могут быть связаны с произвольными казнями, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества.