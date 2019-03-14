Чт, 14.03.2019
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  • Строительство улицы Рейди изменит организацию движения на перекрестке у памятника «Русалке»

Строительство улицы Рейди изменит организацию движения на перекрестке у памятника «Русалке»

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С 25 марта при движении со стороны Пирита в направлении центра города будет закрыт левый поворот в сторону Нарвского шоссе.

ФОТО: Раэпресс.

С 25 марта при движении со стороны Пирита в направлении центра города будет закрыт левый поворот в сторону Нарвского шоссе. В период с 25 марта до 1 апреля перекресток будет перестраиваться и движение на нем будет реорганизовано.

С 1 апреля закроется и правый поворот с Нарвского шоссе в направлении Пирита. Для движения из центра города на Нарвское шоссе, а также в обратном направлении, будет открыто по одной полосе движения.

Во время строительства на участке между Пирита-теэ и центром города будет организовано двухполосное движение в обоих направлениях. На направлении из Пирита в центр движение не будет регулироваться светофорами, за исключением пешеходного перехода у Посольства КНР.

Строительство улицы Рейди изменит организацию движения на перекрестке у монумента «Русалка».

ФОТО: Раэпресс.

При необходимости попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно будет, воспользовавшись для объезда улицами Румму и Козе.

Всех участников движения просят следовать требованиям временных правил организации дорожного движения!

Строительство улицы Рейди изменит организацию движения на перекрестке у памятника «Русалке».

ФОТО: Раэпресс

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