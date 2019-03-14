Чт, 14.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас

Видео: худший пенальти года

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Soccer Football - Championship - West Bromwich Albion v Swansea City - The Hawthorns, West Bromwich, Britain - March 13, 2019 Swansea City's Bersant Celina misses a penalty Action Images/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

ФОТО: JASON CAIRNDUFF / Action Images

В матче 37-го тура чемпионшипа между "Вест Бромвичем" и "Суонси" полузащитник гостей Берсант Целина исполнил, возможно, худший пенальти года, передает "Спорт-Экспресс".

22-летний хавбек сборной Косово пытался пробить пенальти "паненкой", но вместо мяча игрок ударил по собственной опорной ноге. 

Момент исполнения пенальти "паненкой" Берсантом Целина

ФОТО: JASON CAIRNDUFF / Action Images

В текущем сезоне Целина провел за "Суонси" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передачи.

"Вест Бромвич" в турнирной таблице чемпионата занимает 4-е место (64 очка), "Суонси" идет на 15-м месте (47 очков).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ