Boeing рекомендует приостановить полеты самолетов 737 MAX по всему миру

Такое решение было принято после после консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и их клиентами по всему миру, передает Newsru.com.

"Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует", - сказал президент компании Деннис Мюленбург. При этом в Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности 737 MAX, отмечается в сообщении.

Из данных с сайта компании следует, что всего она поставила 376 самолетов 737 MAX при совокупном объеме заказов 5012 единиц.

В решении FAA говорится, что запрет полетов касается Boeing 737 MAX, операторами которых являются авиакомпании США или которые совершают полеты над территорией США. Запрет будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 после крушения самолетов в Эфиопии и в Индонезии, вызвав падение акций Boeing. Как отмечает Русская служба BBC, до заявления Трампа США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. Чуть раньше в среду приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 решили власти Канады.

В США самолеты Boeing 737 МАХ используют авиакомпании United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. В общей сложности авиакомпании не менее 19 стран используют самолеты Boeing 737 МАХ.

Boeing 737 МАХ 8 разбился утром 10 марта в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Лайнер направлялся в Найроби и потерпел крушение через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждане Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.

Одной из возможных причин крушения могла стать особенность системы MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), которая автоматически направляет нос самолета. После крушения в октябре самолета Boeing в Индонезии выяснилось, что при полете в ручном режиме MCAS сама корректирует опасно высокие углы во время полета, опуская нос самолета. Из-за этого лайнеры могут неожиданно срываться в пике. В связи с этим в Boeing пообещали установить новое программное обеспечение на суда 737 MAX, сделав "и без того безопасный самолет еще более безопасным".

После катастрофы от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 временно отказались Китай, Австралия, Малайзия, Оман, Турция, Сингапур, Великобритания, Франция, Германия и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также объявило о введении временного запрета на все полеты авиалайнеров моделей Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в воздушном пространстве Евросоюза вплоть до завершения расследования причин катастрофы.