Утечка данных в «Тройке» раскрывает закулисье торговли видами на жительство Николая Стельмаха

Деньги в квартале Лютера

Из основных предприятий «Тройки» на счета эстонских банков были переведены миллионы евро. Например, ключевая фирма одной из схем Quantus Division LTD перевела на эстонские счета более двух миллионов евро. Другая ключевая фирма Gotland Industrial Inc. отправила на эстонские счета в основном нерезидентов более восьми миллионов евро. Переводы получили как неизвестные офшорные фирмы Larsberg Associates LTD и Bestmax Limited, так и эстонское предприятие OÜ GS Invest и занимающийся развитием недвижимости Grove Invest.