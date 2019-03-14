Утечка данных в «Тройке» раскрывает закулисье торговли видами на жительство Николая Стельмаха

Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из тамошней базы данных, дает представление о том, как действовал связанных с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха, пишет Postimees.
Утечка данных о банковских переводах показывает, что деньги получали лично Стельмах, его российские клиенты и предприятия, которые представлял Стельмах. Деньги переводили как в виде кредитов и оплаты услуг, так и в качестве взносов собственного капитала фирм.
Так, например, в январе и марте 2009 года на личный счет Стельмаха двумя переводами поступили 9500 евро от зарегистрированной на британских Виргинских островах офшорной фирмы Finstar Projects Corp. В назначения перевода было указано «Debt payment» - оплата задолженности.
Это было то время, когда Стельмах являлся членом Союза Отечества и Res Publica, участвовал в работе Таллиннского городского собрания и одновременно вел в Эстонии бизнес с российскими богачами. Спустя несколько лет «Очевидец» и Eesti Ekspress разоблачили бизнес Стельмаха и его однопартийца Индрека Раудне, в котором они выступали посредниками в получении российскими олигархами видов на жительство в Эстонии.
Скудные объяснения
Finstar Projects прописан в красном кирпичном доме в ирландском городе Дублине, и его «соседями» являются более 200 полочных фирм. За сетью стоит предлагающих услуги танкиста ирландец Филип Бурвелл, созданные которым полочные фирмы использовались и во многих преступных схемах. Например, предприятия Бурвелла использовал казах Мухтар Аблязов, который, по утверждениям французских властей, присвоил через руководимый им BTA Bank шесть миллиардов долларов. У Finstar Projects нет реальной экономической деятельности, и речь идет о подставной фирме.
Скандал, связанный с видами на жительство
В 2011 году телепередача «Очевидец» и еженедельник Eesti Ekspress разоблачили, что члены Союза Отечества и Res Publica Индрек Раудне и Николай Стельмах помогали новом российским богачам получать виды на жительство в Эстонии. Стельмаху, Раудне и их однопартийцу, депутату парламента Сийму Кабритсу принадлежала квартира в доме на таллиннской улице Кооли, 1/3, в которой была зарегистрирована сотня предприятий, принадлежащих олигархам из стран СНГ.
По тогдашним законам для получения вида на жительство у ходатайствующего должен быть капитал минимум в один миллион крон, или 63 900 евро, который нужно было инвестировать в коммерческую деятельность в Эстонии. В ходе расследования выяснилось, что у большей части людей, получивших виды на жительство через «контору» Стельмаха и Раудне, реальной экономической деятельности не было.
Предположительно за получение и оформление вида на жительство в Эстонии и ИД-карты платили около 3500-4000 евро наличными. В результате скандала Стельмах и Раудне вышли из партии IRL, Раудне также покинул Рийгикогу, а Стельмах – Таллиннское городское собрание.
«Я думаю, что ты можешь воспользоваться английским словарем. Эти два слова точно говоря, о чем идет речь», - сказал Стельмах вчера, комментируя поступление сумм на свой личный счет. За что у неизвестного офшорного предприятия возник долг перед бывший эстонским политиком и предпринимателем, сам Стельмах, по его словам, не помнит.
На другие вопросы, например, идет ли речь об оплате посредничества в получении видов на жительство, Стельмах отвечать отказался, сославшись на возможность пожаловаться на газету в суд, после чего прервал телефонный разговор. В Декларации об экономических интересах, которую Стельмах тогда подавал, как член Таллиннского городского собрания, о таком долге и доходе не сказано ни слова.
Из Finstar Project деньги в Эстонию поступали еще. В числе прочего фирма оплатила учредительный взнос собственного капитала в размере 40 000 крон (2575 евро) за гражданина России Константина Шварца, который учредил в Эстонии предприятие Nordvik Investments OÜ. Через несколько дней собственный капитал увеличили уже до миллиона крон (64 000 евро). И эти деньги перевело Finstar Project.
Именно капитал в миллион крон был тогда той границей, начиная с которой иностранцы могли подать ходатайство о получении временного вида на жительство для ведения предпринимательской деятельности. Это была уловка, которую использовали Стельмах и Раудне в своем бизнесе. Единственным членом правления Nordvik Investments в то время был Николай Стельмах. Документы об учреждении фирмы показывают, что живший в Москве Шварц выдал Стельмаху доверенность на ведение дел.
Членом совета Константин Шварц назначил некую Тамару, имеющую одну с ним фамилию. Во время осуществления переводов 70-летняя Тамара получила от Finstar Project и на свой личный счет в эстонском филиале банка Danske значительную сумму – почти 100 000 евро. Назначение платежа немногословно объясняет, что деньги выплачены за работу по договору.
Миллионные выплаты работяге
Входившее в схему по отмыванию денег «Тройки» предприятие Dino Capital, зарегистрированное в Панаме, в 2010 году перевело 1,8 миллиона евро зарегистрированной в Эстонии фирме Positive Capital OÜ. Подпись на договоре о кредите в качестве представителя Dino Capital поставил армянин Армэн Устян. Однако строитель Устян ничего не знает о такой сделке.
Когда ведущие расследования журналисты консорциума OCCRP нынешней зимой нашли Устяна и показали ему документы, согласно которым он заключил сделок на сумму в 70 миллионов долларов, это стало огромным сюрпризом для него и его семьи. Он сказал, что никогда не слышал о фирме Dino Capital. Когда он написал свою подпись и инициалы, стало понятно, что они не похожи на те, что имеются в документах. Идентитет Устяна вероятнее всего был украден и из него сделали танкиста.
Но в качестве получателя кредита в документах указано имя Николая Стельмаха и поставлена его подпись.
Именно он представлял собственников российского Positive Capital Дмитрия Артякова и Юлию Артякову. Артяковы – жители Москвы, граждане России. Через Стельмаха в то время они получили виды на жительство в Эстонии. Но в 2012 году Департамент полиции и погранохраны аннулировал все виды на жительство, полученные через «контору» Стельмаха и Раудне. Виды на жительство были предназначены для ведения коммерческой деятельности, но весной 2012 года полиция пришла к выводу, что активной экономической деятельности у фирм нет.
Сейчас собственником Positive Capital является зарегистрированное на Кипре предприятие Casagro Limited. Стельмах отказался отвечать на все вопросы, которые касаются его подписи на договоре о кредите, о целях кредита и связях с Dino Capital. В лаконично составленном договоре не указано, для чего дается кредит. Написано лишь, что кредит выдан на пять лет под шестипроцентный годовой процент.
Последний отчет об экономическом 2017 годе Positive Capital показывает, что кредит на такую же сумму и под такой же процент до сих пор висит у предприятия. Крупной экономической деятельности Positive Capital не ведет. Основной деятельностью указаны - развитие и сдача в аренду складских помещений в Испании. Дохода от продаж предприятие заработало на 13 800 евро.
По данным OCCRP, Dino Capital использовали и для перемещения денег хорошего друга Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина. А именно, фирма Ролдугина купила у Dino Capital акции российской государственной нефтефирмы «Роснефть», но сделка была прервана. Так Dino Capital заплатила Ролдугину 11,6 миллиона долларов «договорного штрафа». По схемам «Тройки» в распоряжении Ролдугина оказались 69 миллионов долларов сомнительных денег.
Деньги в квартале Лютера
Из основных предприятий «Тройки» на счета эстонских банков были переведены миллионы евро. Например, ключевая фирма одной из схем Quantus Division LTD перевела на эстонские счета более двух миллионов евро. Другая ключевая фирма Gotland Industrial Inc. отправила на эстонские счета в основном нерезидентов более восьми миллионов евро. Переводы получили как неизвестные офшорные фирмы Larsberg Associates LTD и Bestmax Limited, так и эстонское предприятие OÜ GS Invest и занимающийся развитием недвижимости Grove Invest.
Один из руководителей и собственников Grove Invest, выходец из России Наталья Левина получила от Quantus в качестве компенсации личных расходов 1500 евро. Grove Invest, который раньше принадлежал оказавшемуся в затруднительном положении время экономического кризиса связанному с недвижимостью предпринимателю Петру Седину, выставил Quantus счет на 151 000 крон.
Если изучить счет, возникает ощущение, что он выставлен для покрытия расходов на обстановку, страховку и оплату коммунальных платежей чьей-то квартиры. Но чьей и по какому адресу эта квартира находится, остается тайной.
Например, в счете перечислены лампы, шторы и жалюзи, мебель и баня, но есть и коммунальные расходы и страховка. Седин об этой сделке ничего не помнит. «Название Quantus Division вообще незнакомо. Может быть, кто-то из клиентов купил квартиру в квартале Лютера и просто так оплатил. В период с 2006 по 2010 или 2011 мы продали 180 квартир. Это техническая сделка, обычная купля-продажа, которой правление не занималось», - добавил Седин.
Деньги топливных мошенничеств перемещались в Эстонию
Из разоблачения отмывания денег в «Тройке» вскрылись и некоторые так называемые предварительные преступления, например, мошенничество с топливом в московском аэропорту Шереметьево, полученный с которого криминальный доход через «Тройку» переводили за границу. Целью топливного мошенничества было – искусственно повысить цену на продаваемое в аэропорту самолетное топливо и избежать государственных налогов. Мошенничество привело в 2008 году к масштабному топливному кризису, после чего официальные власти начали расследование.
На этой схеме в период с 2006 по 2007 годы за счет высоких цен фирмы заработали 200 миллионов долларов, а Россия потеряла налогов на сумму почти в 40 миллионов долларов.
Для отмывания криминального дохода, полученного от мошенничества, использовали фирмы, зарегистрированные в налоговом раю. Среди них панамское предприятие Continus Corporation. В 2006 году эстонское предприятие Sevenert OÜ перевело ему почти 245 000 долларов. Также Sevenert делала крупные переводы офшорной фирме, задействованной в схеме с отмыванием денег «Тройки», Industrial Trade Corporation. Общая сумма платежей составляет почти 2,7 миллиона евро. Входивший тогда в состав правления Sevenert Юрий Джексенев (также Yuriy Jexenev) ответил на вопросы журналистов немногословно.
«Моя деятельность в качестве члена правления Sevenert OÜ завершилась уже в 2015 году, поэтому я не могут комментировать от имени Sevenert OÜ, в том числе и правдивость представленных вами фактов. Советую обратиться с этими вопросами к господину Абрамкину, который является единственным собственником Sevenert OÜ и реальным получателем прибыли. К сожалению, у меня нет его сегодняшних контактных данных», - ответил Джексенев.
Господин Абрамкин, или предприниматель Дмитрий Абрамкин стал известен в Эстонии в 2007 году, когда началось крупнейшее за все времена расследование отмывания денег. Он попался в тот момент, когда на эстонско-российской границе были задержаны шесть миллионов евро наличными.
Со схемой отмывания денег были связаны фирмы Абрамкина: указанная выше Sevenert, а также Instmark и Montevalle. Если в Эстонии производство по уголовному делу было прекращено, то следственные органы Болгарии продолжили работу, в 2007 году задержали Абрамкина, а в 2017 году суд приговорили как его самого, так и его партнера Елену фон Мессинг к десяти годам лишения свободы, а также штрафу в размере 321 миллиона евро за отмывание денег. Связанные с машиной по отмыванию денег «Тройки» документы показывают, что кроме Sevenert в системе офшорных фирм работало и Montevalle OÜ. В 2006 и 2007 годах Montevalle сделало два перевода фирме «Тройки» Industrial Trade Corporation на общую сумму в 1,3 миллиона евро. Назначением платежей указаны - «уплата налогов».
Нынешним собственником Montevalle является Юрий Джексенев, который и в этом случае не смог дать четких объяснений «В 2006-2007 годах OÜ Montevalle руководил Игорь Перепетс, который больше не является членом правления OÜ Montevalle. Поскольку срок хранения бухгалтерских документов согласно 12 статье Закона о бухгалтерии закончился, и документы не сохранены, у меня нет источника информации, чтобы ответить на ваш запрос».
Разоблачение «Тройки»
Консорциум журналистов-расследователей OCCRP и литовский новостной портал 15min.lt недавно разоблачили машину по отмыванию денег в инвестиционном банке «Тройка Диалог», учрежденном российским филантропом Рубеном Варданяном. Из некогда крупного российского банка «Тройка Диалог» в период 2006-2012 годов были перемещены черные деньги на сумму, превышающую 3,35 миллиарда долларов, и при помощи банка из России было выведено имущество, как минимум на 3,6 миллиарда долларов.
Партнерами сделок были несколько западных банков, например, Raiffeisen, Deutsche Bank и Citigroup. Между разными подставными фирмами переместили почти шесть миллиардов долларов, чтобы скрыть реальное происхождение денег. Для того чтобы перемещать деньги, «Тройке» был необходим розничный банк, куда можно было направить предприятия, через которые переводились деньги.
Был выбран литовский Ūkio Bankas. Известно, что Центробанк Литвы в 2013 году остановил деятельность Ūkio после того, как оценил рискованность сделок банка за последние годы и ущербность банка. Всего в Ūkio счета имели 35 подставных фирм, задействованных в машине по отмыванию денег «Тройки».