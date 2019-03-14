Утечка данных в «Тройке» раскрывает закулисье торговли видами на жительство Николая Стельмаха

Сейчас собственником Positive Capital является зарегистрированное на Кипре предприятие Casagro Limited. Стельмах отказался отвечать на все вопросы, которые касаются его подписи на договоре о кредите, о целях кредита и связях с Dino Capital. В лаконично составленном договоре не указано, для чего дается кредит. Написано лишь, что кредит выдан на пять лет под шестипроцентный годовой процент.

Последний отчет об экономическом 2017 годе Positive Capital показывает, что кредит на такую же сумму и под такой же процент до сих пор висит у предприятия. Крупной экономической деятельности Positive Capital не ведет. Основной деятельностью указаны - развитие и сдача в аренду складских помещений в Испании. Дохода от продаж предприятие заработало на 13 800 евро.

По данным OCCRP, Dino Capital использовали и для перемещения денег хорошего друга Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина. А именно, фирма Ролдугина купила у Dino Capital акции российской государственной нефтефирмы «Роснефть», но сделка была прервана. Так Dino Capital заплатила Ролдугину 11,6 миллиона долларов «договорного штрафа». По схемам «Тройки» в распоряжении Ролдугина оказались 69 миллионов долларов сомнительных денег.

Деньги в квартале Лютера

Из основных предприятий «Тройки» на счета эстонских банков были переведены миллионы евро. Например, ключевая фирма одной из схем Quantus Division LTD перевела на эстонские счета более двух миллионов евро. Другая ключевая фирма Gotland Industrial Inc. отправила на эстонские счета в основном нерезидентов более восьми миллионов евро. Переводы получили как неизвестные офшорные фирмы Larsberg Associates LTD и Bestmax Limited, так и эстонское предприятие OÜ GS Invest и занимающийся развитием недвижимости Grove Invest.

Один из руководителей и собственников Grove Invest, выходец из России Наталья Левина получила от Quantus в качестве компенсации личных расходов 1500 евро. Grove Invest, который раньше принадлежал оказавшемуся в затруднительном положении время экономического кризиса связанному с недвижимостью предпринимателю Петру Седину, выставил Quantus счет на 151 000 крон.

Если изучить счет, возникает ощущение, что он выставлен для покрытия расходов на обстановку, страховку и оплату коммунальных платежей чьей-то квартиры. Но чьей и по какому адресу эта квартира находится, остается тайной.

Например, в счете перечислены лампы, шторы и жалюзи, мебель и баня, но есть и коммунальные расходы и страховка. Седин об этой сделке ничего не помнит. «Название Quantus Division вообще незнакомо. Может быть, кто-то из клиентов купил квартиру в квартале Лютера и просто так оплатил. В период с 2006 по 2010 или 2011 мы продали 180 квартир. Это техническая сделка, обычная купля-продажа, которой правление не занималось», - добавил Седин.

Деньги топливных мошенничеств перемещались в Эстонию

Из разоблачения отмывания денег в «Тройке» вскрылись и некоторые так называемые предварительные преступления, например, мошенничество с топливом в московском аэропорту Шереметьево, полученный с которого криминальный доход через «Тройку» переводили за границу. Целью топливного мошенничества было – искусственно повысить цену на продаваемое в аэропорту самолетное топливо и избежать государственных налогов. Мошенничество привело в 2008 году к масштабному топливному кризису, после чего официальные власти начали расследование.

На этой схеме в период с 2006 по 2007 годы за счет высоких цен фирмы заработали 200 миллионов долларов, а Россия потеряла налогов на сумму почти в 40 миллионов долларов.

Для отмывания криминального дохода, полученного от мошенничества, использовали фирмы, зарегистрированные в налоговом раю. Среди них панамское предприятие Continus Corporation. В 2006 году эстонское предприятие Sevenert OÜ перевело ему почти 245 000 долларов. Также Sevenert делала крупные переводы офшорной фирме, задействованной в схеме с отмыванием денег «Тройки», Industrial Trade Corporation. Общая сумма платежей составляет почти 2,7 миллиона евро. Входивший тогда в состав правления Sevenert Юрий Джексенев (также Yuriy Jexenev) ответил на вопросы журналистов немногословно.

«Моя деятельность в качестве члена правления Sevenert OÜ завершилась уже в 2015 году, поэтому я не могут комментировать от имени Sevenert OÜ, в том числе и правдивость представленных вами фактов. Советую обратиться с этими вопросами к господину Абрамкину, который является единственным собственником Sevenert OÜ и реальным получателем прибыли. К сожалению, у меня нет его сегодняшних контактных данных», - ответил Джексенев.

Господин Абрамкин, или предприниматель Дмитрий Абрамкин стал известен в Эстонии в 2007 году, когда началось крупнейшее за все времена расследование отмывания денег. Он попался в тот момент, когда на эстонско-российской границе были задержаны шесть миллионов евро наличными.

Со схемой отмывания денег были связаны фирмы Абрамкина: указанная выше Sevenert, а также Instmark и Montevalle. Если в Эстонии производство по уголовному делу было прекращено, то следственные органы Болгарии продолжили работу, в 2007 году задержали Абрамкина, а в 2017 году суд приговорили как его самого, так и его партнера Елену фон Мессинг к десяти годам лишения свободы, а также штрафу в размере 321 миллиона евро за отмывание денег. Связанные с машиной по отмыванию денег «Тройки» документы показывают, что кроме Sevenert в системе офшорных фирм работало и Montevalle OÜ. В 2006 и 2007 годах Montevalle сделало два перевода фирме «Тройки» Industrial Trade Corporation на общую сумму в 1,3 миллиона евро. Назначением платежей указаны - «уплата налогов».

Нынешним собственником Montevalle является Юрий Джексенев, который и в этом случае не смог дать четких объяснений «В 2006-2007 годах OÜ Montevalle руководил Игорь Перепетс, который больше не является членом правления OÜ Montevalle. Поскольку срок хранения бухгалтерских документов согласно 12 статье Закона о бухгалтерии закончился, и документы не сохранены, у меня нет источника информации, чтобы ответить на ваш запрос».