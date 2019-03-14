Женщин «Отечества» призвали выйти из партии из-за возможной коалиции с EKRE

В среду, 14 марта, предпринимательница из Йыгева и член «Отечества» Леа Метсмеэс выступила в социальных сетях с призывом к женщинам покинуть партию, если та войдет в правительство с EKRE, пишет газета Tartu Postimees.
«Обращаюсь с предложением к женщинам из партии „Отечество“! Выйдем все вместе из партии, если она войдет в правительство с EKRE», - говорится в записи Метсмеэс.
Метсмеэс сказала газете, что не согласна со взглядами EKRE и что обязательно выйдет из партии, если «Отечество» войдет в одно правительство с EKRE. Метсмеэс добавила, что уже через час после публикации записи у нее появилось множество сторонников. «Я сейчас знаю как минимум о четырех людях, которые также выйдут из партии в таком случае», - сказала она.
В то же время, многие осудили призыв Метсмеэс. Часть комментаторов записи считают предложение недостойным и аморальным. Один комментатор назвал его просто глупым.
Депутат Рийгикогу, первый номер «Отечества» в Йыгевамаа и Тартумаа Айвар Кокк впервые услышал о призыве Метсмеэс от газеты. Кокк связался с Метсмеэс и сказал, что они обсудят эту тему, когда правительство будет сформировано. «Предложение было сделано под влиянием первых эмоций, в ходе телефонного разговора мы смогли эти эмоции унять», - сказал он.