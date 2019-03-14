Фото: в продажу поступил дом со своеобразным интерьером

В Пярну, на Таллиннском шоссе, находится эксклюзивный двухэтажный дом с очень своеобразным интерьером.

На первом этаже расположены: прихожая, кухня-гостиная, мастерская, гараж, технические помещения и туалет. Из прихожей лестница ведет в цокольный этаж, где находятся котельная, вентиляционное помещение, предбанник, паровая баня, душевая и подсобное помещение.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся: лестничная площадка, внутренний балкон, санузел, гардеробная и спальня с выходом на внешний балкон. На участке - деревья, кусты и выложенная каменным паркетом парковочная зона.

ФОТО: KV.EE

Особенным делает дом его необычное внутреннее убранство. Сразу запоминается и кухонная мебель, и картины на стенах, и причудливо изогнутый металлический каркас лестницы, ведущей на второй этаж.

ФОТО: KV.EE