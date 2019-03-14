Apple готовит сразу два новых планшета iPad

Согласно последним слухам, вскоре Apple должна выпустить новый планшет iPad. Источники приписывают ему увеличенный дисплей, что будет первым изменением подобного рода в линейке обычных моделей iPad.
Однако, если верить новым слухам, на самом деле Apple в этом году выпустить сразу два новых планшета iPad, причем оба не будут относиться к линейкам mini или Pro, пишет ixbt.com.
Первая модель получит дисплей диагональю 10,2 дюйма, а вторая модель будет оснащена экраном диагональю 10,5 дюйма. Эти планшеты появятся на рынке в разное время. Вероятнее всего, одна выйдет уже весной, а вторая появится во второй половине года.
К сожалению, подробностей пока нет, так что совершенно неясно, чем эти планшеты будут отличаться.
К слову, источником выступает достаточно необычный аккаунт в Twitter. Он был зарегистрирован в ноябре 2017 года, но за прошедшее время там опубликовано лишь восемь сообщений. Все эти прогнозы касаются Apple, причем все в свое время оказались верными.