Apple готовит сразу два новых планшета iPad

Однако, если верить новым слухам, на самом деле Apple в этом году выпустить сразу два новых планшета iPad, причем оба не будут относиться к линейкам mini или Pro, пишет ixbt.com.

Первая модель получит дисплей диагональю 10,2 дюйма, а вторая модель будет оснащена экраном диагональю 10,5 дюйма. Эти планшеты появятся на рынке в разное время. Вероятнее всего, одна выйдет уже весной, а вторая появится во второй половине года.

К сожалению, подробностей пока нет, так что совершенно неясно, чем эти планшеты будут отличаться.