Раймонд Кальюлайд: политики, представляющие русскую общину, при желании могут блокировать коалицию с EKRE

Полагаю, новость о том, что Центристская партия начинает переговоры (извините, консультации) с EKRE, застала большую часть эстонского общества врасплох.

Что случилось? Партия реформ одержала победу, председатель Партии реформ Кая Каллас собрала впечатляющий урожай голосов, а переговоры ведут три человека, среди которых нет ни одного победителя на выборах.

Ну хорошо - допустим, такое случалось и раньше. Бывало, что победитель выборов оказывался не в состоянии сформировать правительство. Это вполне легитимная ситуация в условиях нашей парламентской демократии.

В то же время представляю, какой шум подняли бы политики-центристы, если бы Центристская партия победила на выборах с большим отрывом, Юри Ратас набрал бы вдвое больше голосов, чем Кая Каллас, а коалицию с EKRE создали бы реформисты.

Весьма точно охарактеризовала создавшуюся ситуацию главный редактор русского Postimees Олеся Лагашина:

«Вы [центристы]так громко вопили, когда «Ээсти 200» вывесила свои провокационные плакаты, но выразили готовность сотрудничать с теми, кто вполне мог бы реализовать ту самую гипотетическую ситуацию на трамвайной остановке».

Точнее не скажешь! Впрочем, вряд ли слова могут здесь что-то изменить.

Но обратим внимание еще на одно обстоятельство чисто математического свойства. На него тоже указывает Олеся Лагашина, а также ее коллега – главный редактор еженедельника «МК Эстония» Андрей Титов.

По результатам выборов в Рийгикогу прошел целый ряд политиков, в той или иной степени обязанных своим избранием русской общине Эстонии:

председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт

депутат Европейского парламента Яна Тоом

старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс

представляющий Нарву и Ида-Вирумаа известный политик Михаил Стальнухин

вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев

генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб

старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски

старейшина района Кесклинн Владимир Свет

старейшина волости Йыхви Мартин Репинский

мэр Маарду Владимир Архипов

ваш покорный слуга – старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд

политик из партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс

Дюжина имен, двенадцать мандатов в Рийгикогу нового созыва.

Создаваемая коалиция Центристской партии, EKRE и "Отечества" рассчитывает на 57 голосов в парламенте.

Журналисты тоже умеют считать. Они указывают на то, что если хотя бы семеро из вышеприведенного списка объявят своему партийному руководству о неприятии коалиции с EKRE и о готовности отстаивать свою позицию Рийгикогу, то на этом нынешние коалиционные переговоры завершатся.

Подчеркну - это не моя мысль, не мое предложение и не мой призыв. Такое наблюдение в связи с парламентской математикой и создавшейся политической ситуацией сделали два независимых журналиста.

Я ни в коем случае не призываю своих коллег к нарушению партийной дисциплины, и сам ее не нарушаю. Я даже вышел из состава правления партии, чтобы не войти в противоречие с его решением.

Каким образом уважаемые представители русской общины в парламенте могли бы обосновать осуществление предложенного Лагашиной и Титовым сценария? Видите ли, иногда любовь к Риму перевешивает любовь к Цезарю, хотя оба они хороши по-своему.

Многие мои коллеги из Центристской партии подтвердили, что коалиция с EKRE для них неприемлема. Это красивые слова, и они меня радуют.

Красная кнопка, нажатие на которую способно немедленно прекратить восхождение EKRE к вершинам исполнительной власти, находится в руках вышеупомянутых представителей интересов русской общины.