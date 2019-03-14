Эстония готова дать Великобритании отсрочку по Брекзиту

Включить в повестку дня пункт о Брекзите предложил глава МИД Свен Миксер, отметивший, что в интересах Эстонии организованный выход Соединенного Королевства из ЕС, минимизация его негативных последствий и дальнейшая эффективная работа ЕС.

«Чтобы достичь этого, мы готовы рассмотреть продление предусмотренного статьей 50 договора Европейского союза, если Соединенное Королевство выступит с соответствующим ходатайством», - говорится в пункте повестки дня, который правительство одобрило в четверг.

Эстония также поддерживает уточнения дополняющего договор о выходе юридического инструмента, касающихся применения и прекращения запасного решения по Ирландии и перечисленные в совместном заявлении уточнения деталей переговоров о дальнейших отношениях, говорится в пункте повестки дня.

«В интересах Эстонии как можно скорее приступить к согласованию дальнейших отношений с Соединенным Королевством. Цель — сохранить с Соединенным Королевством амбициозные и близкие отношения, а также разностороннее сотрудничество, прежде всего в экономике, внешней политике, сфере безопасности и обороны», - отметила пресс-служба правительства.

На прошедшем в среду голосовании законодатели Великобритании 312 голосами за и 308 голосами против отвергли вариант Брекзита без договора, сообщили СМИ.

В среду парламент Великобритании решал, следует ли 29 марта выйти из ЕС без договора.