Пожар уничтожил все мотоциклы новой серии MotoE

Оперативно справиться с возгоранием не удалось, и в итоге крупный пожар уничтожил все гоночные мотоциклы и множество другого оборудования. Никто из людей не пострадал.

Точная причина пожара на данный момент не установлена, сообщает пресс-служба чемпионата. «В ближайшие часы мы сделаем новое сообщение насчёт точных причин возгорания и изменений в календаре», — гласит официальное заявление.

Первый этап новой моносерии был запланирован на 5 мая и должен был состояться в том же Хересе. Всего в сезоне 2019 года должно было пройти пять этапов.