Чт, 14.03.2019
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Пожар уничтожил все мотоциклы новой серии MotoE

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Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: bessarabia

Катастрофой завершились тестовые заезды новой электрической мотогоночной серии MotoE. В ночь после первого дня испытаний в испанском Хересе новый паддок, возведённый специально для серии, загорелся, передает championat.com.

Оперативно справиться с возгоранием не удалось, и в итоге крупный пожар уничтожил все гоночные мотоциклы и множество другого оборудования. Никто из людей не пострадал.

Точная причина пожара на данный момент не установлена, сообщает пресс-служба чемпионата. «В ближайшие часы мы сделаем новое сообщение насчёт точных причин возгорания и изменений в календаре», — гласит официальное заявление.

Первый этап новой моносерии был запланирован на 5 мая и должен был состояться в том же Хересе. Всего в сезоне 2019 года должно было пройти пять этапов.

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