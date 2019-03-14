Пожар уничтожил все мотоциклы новой серии MotoE

Катастрофой завершились тестовые заезды новой электрической мотогоночной серии MotoE. В ночь после первого дня испытаний в испанском Хересе новый паддок, возведённый специально для серии, загорелся, передает championat.com.
Оперативно справиться с возгоранием не удалось, и в итоге крупный пожар уничтожил все гоночные мотоциклы и множество другого оборудования. Никто из людей не пострадал.
Точная причина пожара на данный момент не установлена, сообщает пресс-служба чемпионата. «В ближайшие часы мы сделаем новое сообщение насчёт точных причин возгорания и изменений в календаре», — гласит официальное заявление.
Первый этап новой моносерии был запланирован на 5 мая и должен был состояться в том же Хересе. Всего в сезоне 2019 года должно было пройти пять этапов.
All Moto E... 😢😢😢 pic.twitter.com/8dLDOJhhyK— Oscar Haro Tasende (@OSCARHAROTASEND) March 14, 2019