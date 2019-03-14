Зубной протез и свидетельство о браке: какие вещи забывают пассажиры в автобусах Lux Express

Паспорт стал самой часто забывающейся вещью в автобусах Lux Express на маршрутах между Санкт-Петербургом и Эстонией, Латвией и Финляндией. В 2018 году в 14% случаев пассажиры забывали именно этот документ.
Второе место в рейтинге занимают головные уборы – 12%, а третье – шарфы (10%). В пятерке наиболее распространенных вещей, которые пассажиры оставляли в автобусах, также сумки и мобильные телефоны.
Места с 6-го по 10-е занимают верхняя одежда (пальто и куртки), очки, перчатки, зарядные устройства и книги.
Самыми необычными вещами, которые туристы в прошлом году оставляли в автобусах, стали соль для ванны, фитнес-браслет, картина, гидрокостюм, зубной протез и свидетельство о браке, за которым, правда, потом вернулись. А картина по-прежнему ждет своего владельца и временно украшает офис по продаже билетов Lux Express.