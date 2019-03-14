В последний путь проводили режиссера, спектакли которого видели почти все нарвские дети

Несколько десятков человек собрались на гражданскую панихиду в доме культуры “Ругодив”. Пришли близкие, коллеги по театру, другие нарвские деятели культуры, представители городских властей.

Как заметила зампред горсобрания Лариса Оленина, пожалуй, все нарвские дети хоть раз были на спектаклях “Ильмарине”. Походы в театр “Ильмарине” устраивают и школы города, и детские сады. Юрий Михалев не только отбирал пьесы, но и писал сам под псевдонимом П. Римский.

Смешные и поучительные спектакли для детей не только развлекали, но и воспитывали маленьких зрителей. А еще - знакомили с эстонской культурой. Режиссер родился в Литве, вырос и учился на Украине, но большую часть жизни - с 78-го года - прожил в Эстонии. Значительная часть репертуара “Ильмарине” - это эстонские сказки, а также сказки других финно-угорских народов. Настоящим послом эстонской культуры называли Юрия Михалева на прощании в Нарве.

Близкие и коллеги режиссера вспоминали, как он начинал свой путь в народном театре Кренгольмской мануфактуры, вспоминали “Гераську”, в которой тогда кипела театральная жизнь. Театр тогда еще не носил имя “Ильмарине” и не был ориентирован только на юного зрителя - на сцене ДК им. Герасимова режиссер ставил и новогодние представления для детей работников мануфактуры, и драматические пьесы. Здесь театр Михалева пережил свой расцвет.

Вспоминали на гражданской панихиде и последовавшие за этим годы скитаний, когда театр, уже называвшийся “Ильмарине”, оставил закрытый ДК и переехал в другой дом культуры - “Энергетик”. После нескольких лет театру пришлось переезжать в помещения бывшего завода “Балтиец”, а затем - в дом на ул. Вабадусе. Режиссеру самому, вместе с актерами и работниками театра, каждый раз приходилось браться за ремонт и приспособление новых помещений.

Последние годы режиссер тяжело болел. Его не стало 10 марта.

Руководитель нарвского клуба песни “Эхо” Михаил Румянцев рассказал, что Юрий Михалев мужественно переносил болезнь, не жаловался на свое состояние и до последней возможности старался работать.

“Ушел человек, который нес настоящее, истинное искусство”, - сказал Михаил Румянцев.