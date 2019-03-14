В Италии вступил в силу закон об обязательной вакцинации детей

Закон предусматривает 10 обязательных прививкок для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в том числе, против кори, столбняка, полиомиелита и гепатита B, пишет DW.com. По данным итальянских властей, несколько тысяч школьников не прошли вакцинацию. Родителям грозят штрафы в размере до 3,5 тысячи евро.

Родители предоставляют ложные сведения

Между тем в стране уже зафиксирован ряд случаев предоставления родителями ложной информации о якобы проведенной вакцинации. В частности, в городе Беллуно начато расследование 17 подобных случаев, аналогичные инциденты произошли в ряде других областей Италии.