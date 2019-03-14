Посольство РФ о докладе Департамента внешней разведки: это винегрет из инсинуаций и клеветы

«Если абстрагироваться от ведомственного логотипа на документе, то упомянутый опус вполне можно было бы принять за сброшюрованную подборку антироссийских страшилок из западной прессы, которой эстонские составители, видимо, и занимались весь год. В итоге был состряпан трудно усваиваемый винегрет из инсинуаций, передергиваний фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии», - считает посольство РФ.

«Следуя логике авторов доклада, ничего не подозревающий житель Эстонии должен быть начеку ввиду подстерегающей его на каждом углу угрозы со стороны России. Причем, если едешь в Россию, то опасность удесятеряется. Идешь у себя дома на просмотр фильма из России или концерт российских музыкантов, рискуешь стать жертвой кремлевской пропаганды и т.д., и т.п. Очевидна и направленность этой работы – демонизация Российской Федерации, а также попытки разрушить двусторонние связи, что явно противоречит настроениям эстонского народа», - сказано в заявлении ведомства