Чт, 14.03.2019
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  • Посольство РФ о докладе Департамента внешней разведки: это винегрет из инсинуаций и клеветы

Посольство РФ о докладе Департамента внешней разведки: это винегрет из инсинуаций и клеветы

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Посольство РФ в Таллинне.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Посольство России в Эстонии прокомментировало на своей странице в Facebook опубликованный 12 марта ежегодник Департамента внешней разведки Эстонии, в котором в числе прочего говорится о российской угрозе.

«Если абстрагироваться от ведомственного логотипа на документе, то упомянутый опус вполне можно было бы принять за сброшюрованную подборку антироссийских страшилок из западной прессы, которой эстонские составители, видимо, и занимались весь год. В итоге был состряпан трудно усваиваемый винегрет из инсинуаций, передергиваний фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии», - считает посольство РФ.

«Следуя логике авторов доклада, ничего не подозревающий житель Эстонии должен быть начеку ввиду подстерегающей его на каждом углу угрозы со стороны России. Причем, если едешь в Россию, то опасность удесятеряется. Идешь у себя дома на просмотр фильма из России или концерт российских музыкантов, рискуешь стать жертвой кремлевской пропаганды и т.д., и т.п. Очевидна и направленность этой работы – демонизация Российской Федерации, а также попытки разрушить двусторонние связи, что явно противоречит настроениям эстонского народа», - сказано в заявлении ведомства

По мнению посольства РФ, налицо красноречивый пример обслуживания чужих геополитических амбиций в ущерб национальным интересам.

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