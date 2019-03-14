Опрос спустя полторы недели после выборов: центристы разочаровали, «Ээсти 200» прошли бы в парламент

752 человека были опрошены в рамках исследования во вторник и среду - в те дни, когда Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» только что решили начать коалиционные договоры. Согласно результатам опроса, планируемая коалиция наименее популярна у избирателей, довольны этим вариантом только избиратели EKRE. Коалицию поддерживают 24 процента респондентов, 30 процентов отдают предпочтение коалиции Партии реформ, Социал-демократической партии (СДП) и «Отечеству», а 29 процентов - коалиции Партии реформ и Центристской партии. Тем самым можно сказать, что 59 процентов отдают предпочтение коалиции при участии Партии реформ. Варианты коалиций с Центристской партией поддерживают 53 процента, а варианты с «Отечеством» 54 процента.

Избиратели Центристской партии и «Отечества» предпочли бы любой другой вариант коалиции, чем тот, о котором сейчас договариваются лидеры этих партий. Коалицию Центристской партии, EKRE и «Отечества» поддерживают только сторонники EKRE, 87 процентов которых считают этот вариант лучшим. Избиратели Центристской партии предпочли бы коалицию с Партией реформ, а избиратели «Отечества» — коалицию с Партией реформ и СДПЭ. Тем самым, планируемая коалиция была бы наиболее выгодна EKRE.

«Коалицию, которую формирует Ратас, поддерживают всего 24 граждан избирательного возраста, - сказал директор Kantar Emor в сфере маркетинговых стратегий Айвар Воог. - Коалицию Центристской партии, EKRE и „Отечества“ четко поддерживают только избиратели EKRE. Чуть большей по сравнению со средним показателем по Эстонии — более 30 процентов — поддержкой коалиция пользуется у мужчин, пожилых и жителей сельских регионов».

Неэстонцы поставили формируемой коалиции крайне низкую оценку. 44 процента среди них поддерживают занявшую первое место по популярности коалицию Партии реформ и Центристской партии, коалицию Центристской партии, EKRE и «Отечества» поддерживают всего восемь процентов.

Несовпадение предпочтений респондентов с их ожиданиями отчетливо выражается в поддержке, которую партии получили через десять дней после выборов. Сильнее всего от результатов выборов и текущего процесса создания коалиции пострадала популярность Центристской партии. За десять дней популярность набравшей на выборах 23 процента партии упала до 19 процентов. Популярность партии среди русскоязычных избирателей, и раньше медленно снижавшаяся, резко упала.

Во второй половине февраля Центристскую партию поддерживали 67 процентов русскоязычных. Согласно исследованию, популярность партии среди русскоязычных с тех пор упала до 48,9 процента.