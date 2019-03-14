Fiat Chrysler отзовет почти 900 тыс. машин из-за "дизельгейта"

Отзыву подлежат модели Dodge Journey, Chrysler 200/Dodge Avenger, Dodge Caliber и Jeep Compass/Patriot, выпускавшиеся с 2011 года, пишет Newsru.com . Отзыв будет осуществляться поэтапно в течение года – для решения проблемы с выбросами на автомобилях заменят компоненты каталитического нейтрализатора отработанных газов.

Как пишет "Коммерсант" , это масштабный отзыв машин связан с расследованием EPA в отношении FCA, в рамках которого агентство проверяло выбросы различных автомобилей, произведенных компанией. При этом уточняется, что решение об отзыве компания приняла добровольно. Не исключено, что по мере выявления новых нарушений, компании придется отозвать и другие автомобили.

Расследование в отношении FCA является частью так называемого "дизельгейта". В сентябре 2015 года EPA проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей концерна в 40 раз превышало допустимые нормы. В январе этого года FCA согласилась выплатить штраф в 700 млн долларов для урегулирования дела об использовании сходного ПО на автомобилях компании.