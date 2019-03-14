Рынок облигаций приближается к кризисным показателям

Разница между двухлетними и десятилетними казначейскими облигациями США, известная как кривая доходности, уменьшилась до 17 базисных пунктов — её самого низкого показателя с июня 2007 года. Последующие экономические спады приведут к тому, что кривая станет перевёрнутой: двухлетние облигации будут стоить дороже, чем десятилетние. Это будет означать, что трейдеры сомневаются в двухлетней перспективе больше, чем в десятилетней — парадоксальное положение рынка, которое свидетельствует о его нестабильности в ближайшее время. Перевёрнутая кривая доходности предшествовала каждому периоду экономического спада в предшествующие 60 лет.

В то же время доходы от десятилетних ценных бумаг в Европе приближаются к негативным значениям: инвесторы настолько сильно хотят сохранить безопасные, обеспеченные государством займы, что они готовы пожертвовать ради них любой процентной прибылью от ценных бумаг и даже смириться с потерями.

Объем выпуска европейских государственных ценных бумаг с отрицательной доходностью достиг самой низкой точки за последние девять месяцев в январе и равняется трем триллионам евро (или 3,4 миллиарда долларов). Этот объем выпуска облигаций близок к 40 процентам общей ценности всех европейских государственных облигаций на платформе Tradeweb, сообщает Reuters.

Доходность от десятилетних ценных бумаг в Германии и Франции упала ниже 0,07 процента и 0,5 процента, соответственно — это их самый низкий уровень доходности более чем за два года. Датские и испанские облигации тоже «просели» на 0,2 процента и 1,2 процента каждая — и это тоже минимумы этих стран за последние два года.

К тому же, доходность двухлетних и десятилетних облигаций в Италии понизилась до самого низкого значения с середины прошлого года. В Португалии десятилетние ценные бумаги приносят прибыль лишь в 1,35 процента — самая низкая цифра за двадцать лет.

Снижающаяся доходность от ценных бумаг в Европе и вероятность появления перевернутой кривой в США могут означать плохие новости для мировой экономики. Во время прошлого экономического кризиса инвесторы не хотели продавать ценные бумаги, в то время как банки сбивали проценты доходности от них для увеличения экономического роста и печатали деньги, чтобы купить ценные бумаги, ещё больше увеличивая их цену и всё более уменьшая их доходность.