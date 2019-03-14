Партия умирает, но не сдается

Нечто похожее сегодня происходит с Центристской партией Эстонии. Железная воля Носорога, его непререкаемый авторитет и почти фантастический талант политической интриги позволяли ему четверть века управлять своим детищем (так и хочется добавить: и своими детьми неразумными…). Но как только его хватка ослабла, мечи выпали из непривычных к оружию рук меченосцев, чей фанатизм был совсем не таким жестким, как у их бывшего предводителя.

Худа без добра не бывает

Давайте же и мы не будем фанатичными в оценках. БДТ и «Таганка» многое перевернули в наших душах, о много заставили думать по-новому. Да, ничто не вечно и никто не вечен, но они были, и уже за это им наша огромная благодарность.

КПСС наломала столько дров, что их хватит для всех топок до конца финансового столетия. Но было и много позитивного. Бесплатное всеобщее образование (без жёсткой увязки с языком обучения, заметьте), бесплатное здравоохранение, полная ликвидация безграмотности, полная ликвидация эпидемий и в особенности – таких заболеваний, как туберкулез, корь и ряда других. Фактически бесплатное жилье, наконец. Которого, правда, на всех не хватало…

Центристская партия в течение всех лет восстановленной независимости играла одну из ключевых ролей в эстонском обществе и государстве. Собственно, уже само восстановление суверенитета, включая бескровность этого процесса в нашей стране - это тоже в значительной степени заслуга центристов и Эдгара Сависаара лично.

Единственный, если говорить о вещах масштабных, минус столь длительного влияния ЦПЭ на здешний политический ландшафт, это пугающе массовая политическая пассивность русского избирателя. Не вообще русскоязычного жителя Эстонии, а именно избирателя, человека, наделенного правом голоса, а значит, имеющего возможность участвовать в решении общегосударственных задач. Это может показаться парадоксальным, но данную категорию людей приучили к мысли, что все их проблемы способна решить одна только партия Сависаара, и только за ее «кандидатов нерушимого блока русских и эстонцев – братьев навек», следует голосовать.

И как только оказалось, что и в партии Сависаара – тоже живые люди, которые могут ошибаться, иметь другое мнение, да и просто врать своим избирателям, сработало привычное: «Все вы заодно, все вы тут г…но, не буду я ни за кого голосовать!». Короче, выткну себе глаз – пусть у моей тещи будет зять кривой…

Я представляю, какую обиду сегодня испытывает средний британец, который голосовал за то, чтобы его страна осталась в ЕС. Обиду не на тех, кто голосовал за ее выход, а на тех, кто думал так же, как он – сторонник Евросоюза, но из-за лени не пошел на референдум. Нам всем приходится учиться делать правильный выбор. Не развесив уши: кто больше пообещает, а включив всю голову.

Если канализация не в порядке…

А что же до самой Центристской партии… У меня такое впечатление, что Юри Ратас и его команда пытаются сегодня сделать из нее некую либерально-центристскую партию среднестатистического европейского образца, как она, собственно, и обозначена в евросоюзовских формулярах.

Не думаю, что у них это получится. Эта партия, как и ее бывший лидер, действительно, сделала немало хорошего. Но пришли другие люди, сложились другие условия, возникают иные потребности, нужны другие визионеры. Не рекомендуется, как известно, вливать молодое вино в старые мехи. А из бывших в употреблении кирпичей и панелей не построишь новое, прочное, красивое и функционально умное здание, начиненное новейшими технологиями.