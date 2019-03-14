Сотрудники авиакомпании публично унизили пассажирку за слишком откровенный наряд

21-летняя Эмили О'Коннор должна была лететь из Бирмингема на остров Тенерифе с пятью сестрами, однако после посадки в самолет сотрудники перевозчика запретили ей находиться на борту в ненадлежащей одежде, пишет lenta.ru. Они попросили ее надеть куртку. Сначала девушка отказалась, заявив, что в ее наряде нет ничего пошлого, однако сотрудники компании начали ее запугивать.

«Они сказали, что снимут меня с рейса, если я не прикроюсь, — вспоминает британка. — Я чувствовала, что эти люди сексисты и женоненавистники».

Ее окружили охранники и менеджер авиакомпании и потребовали, чтобы она оделась, а также оскорбляли в присутствии других пассажиров. «Мне пришлось надеть куртку моей кузины, которая сидела в передней части самолета. Из-за инцидента рейс задержали на 20 минут. Мой отпуск был испорчен. Я тряслась от стыда», — пожаловалась О'Коннор.

После инцидента девушка провела опрос в социальных сетях, чтобы выяснить, был ли ее наряд действительно так неприличен. На ней был черный топ и темно-оранжевые брюки с завышенной талией. 82 процента опрошенных не согласились с сотрудниками Thomas Cook. Тогда британка обнародовала опрос и потребовала от авиакомпании извинений.

Пресс-секретарь авиакомпании Thomas Cook принес извинения пассажирке за доставленные неудобства.

"В данной ситуации наши сотрудники могли повести себя лучше. Как и у любой другой авиакомпании, у нас есть определенные требования к внешнему виду пассажиров, но, к сожалению, наши сотрудники не всегда верно толкуют правила", - сообщил он.