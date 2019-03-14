Нутть о коалиционных переговорах с EKRE: в этом есть вина и Партии реформ

«Чтобы создать коалицию, три партии должны найти общий язык, но это невозможно, если игнорировать нынешние позиции Эстонии в области внешней политики и политики безопасности, а также демократические принципы», - цитирует Нуття Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

По его словам, в день выборов наиболее вероятной казалась коалиция Партии реформ, «Отечества» и социал-демократов, но изменившиеся обстоятельства дали возможность поучаствовать в ней EKRE.

По его мнению, в этом есть вина и Партии реформ, которая первоначально сигнализировала об интересе к созданию тройственного союза с «Отечеством» и соцдемами, но позже сделала выбор в пользу центристов.