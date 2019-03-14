Нутть о коалиционных переговорах с EKRE: в этом есть вина и Партии реформ

Опытный политик Март Нутть («Отечество») предупреждает, что коалиция Центристской партии, EKRE и «Отечества» не будет создана, если лидеры трех политических сил не станут придерживаться нынешних позиций Эстонии по ключевым вопросам.
«Чтобы создать коалицию, три партии должны найти общий язык, но это невозможно, если игнорировать нынешние позиции Эстонии в области внешней политики и политики безопасности, а также демократические принципы», - цитирует Нуття Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
По его словам, в день выборов наиболее вероятной казалась коалиция Партии реформ, «Отечества» и социал-демократов, но изменившиеся обстоятельства дали возможность поучаствовать в ней EKRE.
По его мнению, в этом есть вина и Партии реформ, которая первоначально сигнализировала об интересе к созданию тройственного союза с «Отечеством» и соцдемами, но позже сделала выбор в пользу центристов.
Нутть также отметил, что коалиционные переговоры между центристами, «Отечеством» и EKRE только начинаются, и далеко не факт, что они приведут к появлению нового правительства.