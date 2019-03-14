Чт, 14.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Генсек НАТО: борьба с ИГ еще не закончена, но достигнут значительный прогресс

Генсек НАТО: борьба с ИГ еще не закончена, но достигнут значительный прогресс

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Группировка «Исламское государство»

ФОТО: SCANPIX

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Североатлантический альянс предпринял много усилий в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", но противодействие экстремистам по-прежнему продолжается.

"НАТО сыграла ключевую роль в борьбе с ИГ. Достигнут огромный прогресс: всего несколько лет назад боевики ИГ контролировали большую территорию, сравнимую с территорией Соединенного Королевства", - сказал Столтенберг журналистам.

"В настоящий момент они (боевики ИГ - ред.) едва ли контролируют какую-либо территорию", - отметил он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ