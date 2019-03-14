Ратас: Центристская партия не впадает в крайности

Отвечая на пресс-конференции правительства на вопросы о коалиционных переговорах между Центристской партией, Консервативной народной партией (EKRE) и Isamaa, Ратас сказал, что хочет успокоить общество Эстонии.

«У меня нет интереса, желания или мандата впадать в ту или иную крайность», - сказал Ратас и заявил, что Центристская партия не пересмотрела свои позиции по вопросам, касающимся безопасности или внешней политики Эстонии.

Ратас отметил, что и в 2016 году, когда начались переговоры по формированию нынешней коалиции, Центристская партия также находилась в фокусе подобных вопросов и тогда тоже спрашивали, как Центристская партия справится и в каком направлении будет двигаться. «Мы придерживались его [курса Эстонии]», - сказал Ратас.

«Я не войдут в правительство, "где судьям будут рубить головы"», - сказал Ратас.

Министр юстиции и член партии "Отечество" Урмас Рейнсалу также сравнил текущее положение дел с 2016 годом и отметил, что тогда в адрес Центристской партии звучали похожие обвинения. По словам Рейнсалу, в то время обвинения, в том числе на международном уровне, шли из Эстонии.