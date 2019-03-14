До и после: всего 150 долларов, и кухню не узнать

Блогер Челси Браун известна среди своих подписчиков умением менять интерьер до неузнаваемости малыми средствами. Поэтому ничего удивительного нет в том, что последний ремонт, на этот раз кухни, обошелся американке всего в 150 долларов, а результат впечатляет.

Кухня в квартире, сдающейся внаем, в общем-то, большого протеста не вызывала: современные шкафчики, мебельная фурнитура и посуда, а также планировка, не вызывающая клаустрофобию и прочие психологические неприятности. Словом, кухня была довольно стильная.

ФОТО: citychicdecor.com

Однако неугомонная Челси задалась целью сделать кухню более светлой и просторной, используя лишь ограниченные средства, предоставленные наймодателем.

Что же было сделано? Например, поставлен фартук из блестящей виниловой панели с рисунком "рыбий хвост". Дешево и сердито: мало кто догадается, что это пластик, а не грамотно положенная кафельная плитка.

ФОТО: citychicdecor.com

Остальные изменения были совсем незначительными, но зато эмоциональными: коврик под ноги, крючки для утвари, вазочка с цветами... На работу ушло четыре часа и, как уже сказано, всего 150 долларов.