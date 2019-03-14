Главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов Нью-Йорка Фрэнка Кали по прозвищу Фрэнки Бой застрелили в Нью-Йорке. Это первое заказное убийство босса нью-йоркской «семьи» с 1985 года.
52-летний Фрэнк Кали считался главарем клана Гамбино. В него выстрелили шесть раз у дверей его дома в районе Статен-Айленд, сообщили в полиции Нью-Йорка. По словам свидетелей, убийца также переехал Кали на автомобиле.
Стрелявшему удалось бежать, в связи с убийством пока никто не задержан, идет расследование, прокомментировали в полиции.
Франческо Кали возглавил клан Гамбино в 2015 году, сменив в этой роли Доминико Чефалу. У него была одна судимость за рэкет в составе организованной группы. По этому обвинению он отбыл срок в 16 месяцев.
Считается, что «итальянскую» мафию в Нью-Йорке контролируют пять кланов - Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе.