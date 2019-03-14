Авиакомпания airBaltic начнет осуществлять прямые перелеты из Таллинна в Зальцбург

«На протяжении многих лет Зальцбург остается одним из самых популярных горнолыжных направлений для балтийских путешественников. Начиная осуществлять прямые рейсы из Таллинна в Зальцбург, мы подтверждаем нашу приверженность местному рынку и укрепляем наши позиции как лидера рынка в Эстонии. Мы рады видеть, что теперь являемся выбором номер один для эстонских пассажиров», - сказал в этой связи исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.