Авиакомпания airBaltic начнет осуществлять прямые перелеты из Таллинна в Зальцбург

Латвийская авиакомпания airBaltic, продолжая расширять свою деятельность в Таллиннском аэропорту, объявляет о своем 13-м направлении из столицы Эстонии – в Зальцбург (Австрия).
Зимние сезонные рейсы между этими городами начнутся 21 декабря 2019 года.
«На протяжении многих лет Зальцбург остается одним из самых популярных горнолыжных направлений для балтийских путешественников. Начиная осуществлять прямые рейсы из Таллинна в Зальцбург, мы подтверждаем нашу приверженность местному рынку и укрепляем наши позиции как лидера рынка в Эстонии. Мы рады видеть, что теперь являемся выбором номер один для эстонских пассажиров», - сказал в этой связи исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.