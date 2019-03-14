Чт, 14.03.2019
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Мартeну Фуркаду надоел биатлон

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France's Martin Fourcade warms up at the shooting range before the mixed relay event at the IBU Biathlon World Championships in Ostersund, Sweden, on February 7, 2019. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в нынешнем сезоне Кубка мира и признался, что устал от соревнований.

«Не собираюсь жаловаться, но в спортивном плане год выдался для меня очень сложным. Хочется перевернуть эту страницу. Сезон еще не закончен, но каждый раз мне трудно поверить в происходящее. Есть вопросы. Надеюсь найти на них ответы, но пока что не получается. Нужно смириться с этим сезоном, но сделать это непросто», — сказал Фуркад.

Он отметил, что не получает удовольствия от гонок. «Мне надоело открывать дверь и получать ею обратно по зубам», — подытожил француз.

В нынешнем сезоне Кубка мира Фуркад одержал три победы. Он идет пятым в личном зачете, имея в активе 634 очка. Лидирует норвежец Йоханнес Бе (1082 очка), досрочно выигравший «Большой хрустальный глобус». До этого семь лет подряд его получал Фуркад.

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