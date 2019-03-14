Урмас Рейнсалу: мы не собираемся поучать Брюссель

Член партии «Отечество» Урмас Рейнсалу сравнил опасения, связанные с началом коалиционных переговоров с Консервативной народной партией (EKRE), с тем, как изменилось отношение к финской партии «Истинные финны».
«Я отлично понимаю тревогу, распространенную в обществе Эстонии, - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства. - На эту тревогу нужно отреагировать, поэтому мы начали переговоры с безопасности и внешней политики».
«Мы видим также в обществе сомнения и скепсис [в связи с участием EKRE]», - заявил Рейнсалу.
В качестве примера Рейнсалу отметил, что когда в 2015 году евроскептическая и популистская партия «Истинные финны» вошла в Финляндии в правящую коалицию, в то время партию и ее лидеров публично называли фашистами. В то же время бывший тогда лидером «Истинных финнов» Тимо Сойни удостоился ордена Креста земли Марии II класса.
Комментируя письмо, которое лидер фракции АЛДЕ европарламента Ги Верхофстадт во вторник направил премьер-министру и лидеру Центристской партии Юри Ратасу, Рейнсалу отметил, что партия Верхофстадта «Фламандские либералы и демократы» сформировала правительство с партией фламандских националистов N-VA.
Рейнсалу отметил, что это евроскептическая партия и что N-VA покинула коалицию из-за глобального договора о миграции.
«Мы не собираемся поучать Бельгию», - сказал Рейнсалу, ссылаясь на письмо, в котором Верхофстадт настойчиво просит Ратаса не создавать коалицию с EKRE, которую бывший премьер-министр Бельгии называет праворадикальной и напоминающей фашистские режимы Европы.