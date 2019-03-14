Картина дня: страсти вокруг коалиции с EKRE, торговля видами на жительство и смерть эстонца на популярном курорте

Мартин Хельме в интервью Deutsche Welle: я хочу, чтобы в Эстонии были эстонцы

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме заявил в политической передаче Deutsche Welle, что людям не нравится Евросоюз, и сравнил его с Советским Союзом. При этом прошлогоднее исследование "Евробарометра" свидетельствует о растущей поддержке ЕС со стороны населения. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: политики, представляющие русскую общину, при желании могут блокировать коалицию с EKRE

Postimees обратился ко мне с просьбой – подчеркну, что не я напросился, а меня попросили – написать текст на 3000 знаков о политической ситуации в стране. Вышло чуть больше, но надеюсь, что моя аудитория не станет строго судить меня за это, пишет вышедший из правления партии в знак протеста против вероятной коалиции с EKRE центрист Раймонд Кальюлайд. Читать далее...

Опрос спустя полторы недели после выборов: центристы разочаровали, «Ээсти 200» прошли бы в парламент

Всего через полторы недели после выборов в рейтинге партий произошли существенные изменения: если бы выборы Рийгикогу состоялись сегодня, победа Партии реформ была бы еще более заметной. Центристская партия набрала бы менее одной пятой голосов, а партия «Ээсти 200» прошла бы в парламент, говорится в исследовании Kantar Emor по заказу Postimees. Читать далее...

«Это крайне опасно»: медики встревожены ситуацией в таллиннских школах

Медсестры таллиннских школ, рабочими обязанностями которых является забота о здоровье более 50 000 школьников, обращаются к родителям в связи с участившимися отказами от вакцинации детей. Медработники подчеркивают: отказ от вакцинации повышает уровень риска вдвое. Читать далее...

Видео: в Бразилии двое юношей устроили бойню в школе, после чего совершили суицид

Десять человек погибли в среду в результате стрельбы в одной из школ города Сан-Паулу в Бразилии. Преступление совершили двое вооруженных молодых людей, открывшие огонь по десяткам людей. Затем злоумышленники совершили самоубийство. Читать далее...

Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли Николая Стельмаха видами на жительство

Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из его базы данных, дает представление о том, как действовал связанный с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха. Читать далее...

Посольство РФ о докладе Департамента внешней разведки: это винегрет из инсинуаций и клеветы

Посольство России в Эстонии прокомментировало на своей странице в Facebook опубликованный 12 марта ежегодник Департамента внешней разведки Эстонии, в котором в числе прочего говорится о российской угрозе. Читать далее...

На популярном курорте погиб эстонец

Во вторник утром на острове Боракай (Филиппины) было найдено тело эстонца, работавшего там тренером по кайтсерфингу. Читать далее...

Режиссера, спектакли которого видели почти все нарвские дети, проводили в последний путь