Почему не стоит доплачивать за выбор места в самолете

Пассажиры европейских лоукостеров, которые доплачивают, чтобы сидеть в самолете вместе, оказывается, впустую тратят свои деньги. К такому выводу пришли эксперты ассоциации потребителей Which Travel.
Согласно последнему исследованию, 86% пассажиров, которые отказались доплачивать за выбор места в самолете, все равно сидели вместе со своим попутчиком, пишет turizm.ru. Такой результат получен в ходе опроса более 3 000 пассажиров эконом-класса. Правда, речь идет только о популярных европейских перевозчиках. В их числе — Ryanair, Wizz Air, British Airways, Norwegian, EasyJet, Jet2, Thomas Cook и другие.
По словам экспертов, если из списка исключить ирландскую авиакомпанию Ryanair, то показатель возрастает до 90%. Авиакомпания признает, что не стремится усаживать пассажиров, путешествующих вместе, на соседние места, отрицая при этом желание заработать на услуге выбора места. В Ryanair завили, что по крайней мере один взрослый в группе обязан выбрать оплачиваемое место. Затем они могут бесплатно забронировать места для детей. Такой же стратегии придерживается Wizz Air.
Исполнительный директор британского комитета по безопасности полетов Дай Уиттингем отметил, что любая авиакомпания, которая намеренно разделяет попутчиков, в лучшем случае поступает неразумно, а в худшем — рискует фатальными последствиями, ставя свою прибыль выше безопасности пассажиров.
Сколько стоит выбрать место в самолете?
Norwegian — от 20 до 28 евро;
EasyJet — от 2,5 до 35 евро;
Flybe — от 7 до 19 евро;
Jet2 — от 6,5 до 14 евро;
Wizz Air — от 1,2 до 53 евро;
Ryanair — от 4,7 до 17,5 евро;
Победа — от 5,5 до 22 евро.