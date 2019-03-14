Почему не стоит доплачивать за выбор места в самолете

Согласно последнему исследованию, 86% пассажиров, которые отказались доплачивать за выбор места в самолете, все равно сидели вместе со своим попутчиком, пишет turizm.ru . Такой результат получен в ходе опроса более 3 000 пассажиров эконом-класса. Правда, речь идет только о популярных европейских перевозчиках. В их числе — Ryanair, Wizz Air, British Airways, Norwegian, EasyJet, Jet2, Thomas Cook и другие.

По словам экспертов, если из списка исключить ирландскую авиакомпанию Ryanair, то показатель возрастает до 90%. Авиакомпания признает, что не стремится усаживать пассажиров, путешествующих вместе, на соседние места, отрицая при этом желание заработать на услуге выбора места. В Ryanair завили, что по крайней мере один взрослый в группе обязан выбрать оплачиваемое место. Затем они могут бесплатно забронировать места для детей. Такой же стратегии придерживается Wizz Air.