ФОТО: Pixabay

Прозвучавшее с телеэкрана или в разговоре понятие “интернет вещей” уже не вызывает тотального недоумения на лицах слушателей, как это было всего несколько лет назад. Но и нельзя сказать, что все мы хорошо понимаем, о чем идет речь, и как этот самый IoT связан с новым поколением мобильной связи 5G. Об этом рассказывает блог Telia Digitark.

Интернет вещей (Internet of Things — IoT) включает в себя сразу несколько явлений. Это сами устройства, которые вышли в сеть и взаимодействуют между собой. Это и способ подключения – M2M – то есть машины-к-машине, без участия человека. Это и большие данные, которые теперь генерируют устройства. Данные, которые можно (и нужно) собирать, анализировать и в дальнейшем использовать для повышения комфорта или принятия бизнес-решений.

Говоря простым языком, интернет вещей – это некая сеть, в которую объединены вещи. Причем под вещами подразумеваются любые предметы: автомобиль, утюг, мебель, тапочки или зубная щетка. Все это сможет “общаться” друг с другом без участия человека при помощи передаваемых данных.

Интернет вещей подразумевает, что человек определяет цель, а не задает программу по достижению этой цели. Еще лучше, если система сама анализирует данные и предугадывает желания человека.

Зачем он нужен?

Появление сети интернета вещей – неизбежный процесс, потому что уже десять лет назад интернет-сетью пользовалось больше предметов, чем людей. И что развитие этой сети и ее возможностей – это очередной шаг к прогрессу, который соответствует изменениям нашей сегодняшней и завтрашней жизни.

К сети из компьютеров, смартфонов и даже телевизоров уже все привыкли. А что если в эту сеть включить кофеварки, холодильники, зубные щетки, пылесосы? Представьте, насколько изменится мир, если каждой вещью вы сможете управлять по беспроводной сети! В ближайшем будущем нас ждут умные дома, которые будут сами открывать двери для владельцев при приближении, поддерживать комфортный микроклимат, самостоятельно пополнять холодильник и заказывать необходимые лекарства, если человек заболел. Причём перед этим дом получит показатели с умного браслета и отправит их врачу.