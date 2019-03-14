Хельме об интервью Deutsche Welle: сегодня я бы его не дал

При этом Хельме признал, что сегодня он бы такого интервью Deutsche Welle не дал.

«Во-первых, я дал это интервью сразу после выборов, когда мы еще не участвовали в коалиционных переговорах», - объяснил Хельме в социальных сетях.

«Во-вторых, там я выразил мнение, которое широко распространено в Европе. В парламенте каждой европейской страны есть партия, или партии, которые неприязненно относятся к федерализации Евросоюза. Во многих странах такие партии есть и в правительстве, начиная с Дании, продолжая Польшей, Австрией и Италией, и, заканчивая даже Германией».