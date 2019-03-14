Хельме об интервью Deutsche Welle: сегодня я бы его не дал

Заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), находящийся за столом переговоров Мартин Хельме сказал в политической передаче Deutsche Welle, что людям не нравится Европейский союз и сравнил его с Советским Союзом, в то время как опубликованные в прошлом году результаты исследования Евробарометра говорят об обратном, пишет Postimees.
При этом Хельме признал, что сегодня он бы такого интервью Deutsche Welle не дал.
«Во-первых, я дал это интервью сразу после выборов, когда мы еще не участвовали в коалиционных переговорах», - объяснил Хельме в социальных сетях.
«Во-вторых, там я выразил мнение, которое широко распространено в Европе. В парламенте каждой европейской страны есть партия, или партии, которые неприязненно относятся к федерализации Евросоюза. Во многих странах такие партии есть и в правительстве, начиная с Дании, продолжая Польшей, Австрией и Италией, и, заканчивая даже Германией».
По словам Хельме, важно то, что он сказал на вчерашней встрече с послами: «На сегодня оговоренная внешнеполитическая часть наших коалиционных переговоров гласит, что в случае Европейского союза мы поддерживает союз стран, а не союзные страны. Это совершено разумная и мейнстримная позиция. Рождающаяся коалиция не ставит под сомнение наше членство в Евросоюзе, и даже не обсуждает выход из него. На это в Эстонии сейчас просто нет политической воли».