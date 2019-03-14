Очередной провал: сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S10 работает лучше без заводской защиты экрана

В ходе подготовки к началу продаж производители аксессуаров тестировали с различными вариантами пленок, некоторые даже делали отверстие под большой палец, где располагается дактилоскопический датчик Samsung Galaxy S10, пишет ixbt.com.

Однако Samsung заявила, что смартфоны линейки Galaxy S10 будут поставлять с уже установленной на фабрике защитой экрана, которая совершенно не мешает работе подэкранного сканера отпечатков пальцев.

На практике все оказалось не совсем так. На самом деле, ультразвуковой отпечаток пальцев гораздо лучше работает без какой-либо пленки на экране, о чем сообщают пользователи и различные источники.

Более того, пленку фактически рекомендуют удалить, если при обычном использовании вам часто приходится повторно прикладывать палец для разблокировки смартфона или если датчик не срабатывает при легком прикосновении. При довольно сильном нажатии пленка датчику обычно не мешает. Что важнее, иметь какую-то защиту от царапин или же отзывчивый сканер отпечатков пальцев, решать в итоге пользователям.