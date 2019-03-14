США перебрасывают в Европу стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

В ближайшее время на авиабазу Фэрфорд прибудет еще несколько таких бомбардировщиков. Ожидается, что их общее число составит восемь единиц.

Перед прибытием на авиабазу Фэрфорд один из бомбардировщиков с бортовым номером 60-0061 в четверг, сразу после трансатлантического перелета, совершил полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря.

Как сообщалось, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После подлета к Европе он прошел вблизи Шотландии над Северным морем, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем в районе германского острова Рюген, B-52H лег курсом вдоль польского побережья в сторону морской границы Калининградской области.

Самолет находился в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 100 км. После чего он лег курсом на авиабазу в Великобритании. При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером.

Переброска B-52H в Европу осуществляется в преддверии запланированных учений НАТО в Грузии NATO-GEO EX19. Однако официальных сведений о том, будут ли они участвовать в учениях, нет.

НАТО сообщила, что цель учений, которые начинаются 18 марта, заключается в улучшении взаимодействия между НАТО и Грузией и обучении грузинских вооруженных сил натовским стандартам проведения совместной подготовки и учений.