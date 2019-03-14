Страхи и реальность языкового погружения

Как утверждает фонд Innove, “языковое погружение является одним из наиболее эффективных способов многоязычного обучения, которое учитывает лучшие педагогические практики, международный опыт и различную культурную принадлежность учащихся. В случае программы языкового погружения как минимум 50% обучения ведется на целевом языке: учащийся усваивает язык в ходе различных видов деятельности”.

В Эстонии языковое погружение практикуется уже порядка двадцати лет и доказало, что является эффективным способом изучения, в нашем случае эстонского, языка. В то же время известно, что одностороннее языковое погружение не дает максимально возможного результата. Одной из причин является то, что у детей отсутствует возможность и непосредственная необходимость активного общения и взаимодействия на изучаемом языке с эстоноязычными сверстниками. Эту проблему решило бы двустороннее погружение, к тому же исследования подтверждают, что двустороннее погружение является наиболее эффективным и подходит детям с различными способностями.

Тем не менее, несмотря на множество исследований, подтверждающих эффективность языкового погружения, среди родителей распространены страхи, что при обучении на иностранном языке пострадают академические знания ребёнка или он недостаточно хорошо выучит родной язык. Поэтому некоторые родители предпочитают вариант обучения на родном языке, однако в этих случаях зачастую по окончании основной школы у детей возникают проблемы с продолжением обучения из-за недостаточного владения эстонским языком.

Другие выбирают частичное погружение, надеясь, что таким образом поддержат родной язык, но часто сталкиваются с непосильной нагрузкой в начальной школе, забывая учесть, что для малыша, только пришедшего в школу, переключение с языка на язык во время учёбы является скорее негативным, чем положительным фактором. Для идеального повсеместного двустороннего погружения на данный момент мы не имеем достаточно желающих среди тех, чьим родным языком является эстонский. Есть и другие варианты программ погружения, но не во всех регионах страны программы одинаково доступны.

Я считаю, что единая школа, где дети из разных языковых и культурных пространств учатся вместе и в которой изначально у каждого родителя есть возможность выбрать подходящую его ребёнку программу языкового погружения или обучения на родном языке, на данный момент была бы самым разумным решением. Это создаст среду, где дети смогут учиться лучше понимать друг друга не только в языковом плане, но и в плане ментальных и социально-психологических особенностей культур, использовать изучаемый язык за пределами класса, и при этом у всех сохранится возможность изучать родной язык, литературу и культуру.

Огромным плюсом единой школы является также то, что это предоставляет доступ к преимуществам языкового погружения детям из семей, в которых домашним языком является эстонский.