Мужчину, избившего сотрудницу бюро судебных исполнителей, взяли под стражу

Во вторник, 12 марта, в расположенном на бульваре Рявала бюро объединенных судебных исполнителей Таллинна посетитель напал на сотрудницу, нанеся ей телесные повреждения и материальный ущерб.
«В рабочее время на прием к судебному исполнителю зарегистрировался гражданин», - рассказала секретарь судебных исполнителей Катрин Лепик. По ее словам, никаких внешних признаков агрессии у этого человека не было. «В приемной он пришел в ярость и нанес женщине удары кулаками, монитором и клавиатурой», - описала Postimees секретарь бюро.
Потерпевшая подала заявление в полицию для возбуждения дела по факту нанесения телесных травм и материального ущерба. Секретарь бюро судебных исполнителей отметила, что нападавшим был мужчина средних лет и крепкого телосложения.
Полицейские сразу же приступили к поискам нападавшего и задержали его в тот же день в поселке Сымеру Ляэне-Вируского уезда. Сегодня, 14 марта, прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу подозреваемого — 35-летнего Романа. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Прокурор Лаури Йыги пояснил, что, несмотря на то, что у задержанного нет действующих наказаний, назначенных в уголовном порядке, ходатайство об изолировании лица от общества было обоснованным - в данном случае речь идет о помещении лица в психиатрическую лечебницу.
"На основании собранных к настоящему времени улик удалось установить, что нападение было обусловлено не конфликтом с судебным исполнителем, а по причине того, что подозреваемый является душевнобольным. Несмотря на то, что у подозреваемого нет действующих наказаний, назначенных в уголовном порядке, ранее он был замечен за насильственным поведением. Также данное лицо и ранее находилось в медицинском учреждении закрытого типа, по этой причине было решено ходатайствовать в суде о помещении подозреваемого в лечебное заведение, где ему будет обеспечена необходимая врачебная помощь", - сказал Йыги.
Следствие по данному уголовному делу продолжится до выяснения всех обстоятельств произошедшего.