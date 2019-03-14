Аас: ход реформистов как ложный вызов в службу спасения

Телефонный звонок, сделанный в понедельник почетным председателем Партии реформ Сиймом Калласом главе EKRE Марту Хельме, похож на ложный вызов в службу спасения – он показал, что заверениям реформистов об отказе сотрудничества с EKRE нельзя верить, - считает член правления Центристской партии, мэр Таллинна Таави Аас.
«Трудно поверить предвыборным клятвам Партии реформ, что сотрудничество с EKRE решительно исключено, если Сийм Каллас признается репортеру Kanal 2, что по телефону предложил Марту Хельме объединить силы и отметил, что все его ходы согласованы с партией», - передает слова Ааса пресс-служба ЦП.
«Кая Каллас отрицает поиск контактов с EKRE, отрицает она и то, что, пригласив Центристскую партию к переговорам, подчеркнула, что они ни при каких условиях не отступят от своего главного обещания – необлагаемый налогом минимум в сумме 500 евро для всех. Это потребовало бы 247 миллионов евро в год из государственного бюджета, то есть все, что возможно использовать для выполнения предвыборных обещаний всех партнеров, входящих в планируемую коалицию».
Объявляя теперь о готовности вести переговоры с Центристской партией на равных, Кая Каллас проявляет неопытность, считает Аас. «С этого следовало начинать, а не прочерчивать красную черту, говоря о том, что не отступят от обещанных 500 евро и заявляя, что русские школы должны уйти в прошлое. Для Центристской партии это были ясные сигналы, с которыми никак нельзя было согласиться», - добавил Аас.