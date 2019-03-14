Аас: ход реформистов как ложный вызов в службу спасения

«Трудно поверить предвыборным клятвам Партии реформ, что сотрудничество с EKRE решительно исключено, если Сийм Каллас признается репортеру Kanal 2, что по телефону предложил Марту Хельме объединить силы и отметил, что все его ходы согласованы с партией», - передает слова Ааса пресс-служба ЦП.

«Кая Каллас отрицает поиск контактов с EKRE, отрицает она и то, что, пригласив Центристскую партию к переговорам, подчеркнула, что они ни при каких условиях не отступят от своего главного обещания – необлагаемый налогом минимум в сумме 500 евро для всех. Это потребовало бы 247 миллионов евро в год из государственного бюджета, то есть все, что возможно использовать для выполнения предвыборных обещаний всех партнеров, входящих в планируемую коалицию».