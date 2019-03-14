Столтенберг: НАТО будет сотрудничать с ЕС в области кибербезопасности на выборах в Европарламент

"Европейские выборы важны, Европейский союз - это важная организация. Мы работаем с ЕС, и мы подняли сотрудничество до беспрецедентного уровня. Мы продолжим сотрудничать в области морской безопасности, кибербезопасности и (защиты от) гибридных угроз", - сказал генсек на пресс-конференции в четверг в Брюсселе.

Ранее в ЕС высказывали мнение, что необходимо готовится к возможному вмешательству России в процесс майских выборов в Европарламент.

Источники в Брюсселе отмечают, что, несмотря на то, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские и другие выборы, существуют серьезные опасения, что она попытается заработать очки, помогая популистам и евроскептикам, выступающим за отмену санкций ЕС против Москвы из-за аннексии Крыма.