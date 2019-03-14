Чт, 14.03.2019
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Педофил проведет в тюрьме 13 лет

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Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Luis Louro / PantherMedia / Luis Louro/Scanpix

Харьюский уездный суд в четверг приговорил к 13 годам лишения свободы работавшего ИТ-специалистом мужчину, который совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних школьников.

Как пишет BNS со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Каарела Калласа, суд в четверг признал 33-летнего Яануса Томберга виновным в тяжких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних — сексуальном совращении детей, договоренностях о встрече с детьми с целью сексуальных контактов и неоднократном изнасиловании несовершеннолетних.

«Поскольку суд с целью защиты интересов пострадавших объявил свои заседания закрытыми и запретил обнародовать информацию о содержании уголовного дела, прокуратура других комментариев по данному делу не дает», - подчеркнул Каллас.

Пострадавшими от действий Томберга оказались несколько несовершеннолетних мальчиков, за которыми он охотился в Фейсбуке.

Срок отбытия наказания Томберга начался с момента его задержания 9 июля 2018 года.

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