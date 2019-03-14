Педофил проведет в тюрьме 13 лет

Харьюский уездный суд в четверг приговорил к 13 годам лишения свободы работавшего ИТ-специалистом мужчину, который совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних школьников.
Как пишет BNS со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Каарела Калласа, суд в четверг признал 33-летнего Яануса Томберга виновным в тяжких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних — сексуальном совращении детей, договоренностях о встрече с детьми с целью сексуальных контактов и неоднократном изнасиловании несовершеннолетних.
«Поскольку суд с целью защиты интересов пострадавших объявил свои заседания закрытыми и запретил обнародовать информацию о содержании уголовного дела, прокуратура других комментариев по данному делу не дает», - подчеркнул Каллас.
Пострадавшими от действий Томберга оказались несколько несовершеннолетних мальчиков, за которыми он охотился в Фейсбуке.
Срок отбытия наказания Томберга начался с момента его задержания 9 июля 2018 года.