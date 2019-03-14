Марина Кальюранд: поддержка соцдемов выросла, поскольку мы не предаем своих избирателей

«Понятно, что в интересах любой партии – попасть в правительство и претворить в жизнь данные избирателям обещания. Но стоит вопрос – какой ценой? Результаты этого исследования дают очень прямой ответ на вопрос, кто обманывает и кто не обманывает ожидания своего избирателя через 10 дней после окончания выборов. Избиратели социал-демократов не разочарованы в нас. Наоборот – наша поддержка, в отличие от центристов, возросла. Потому что мы не предаем наших избирателей, наши принципы и не идем в правительство с такой партией, как EKRE», – сказала Марина Кальюранд.