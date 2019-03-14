Марина Кальюранд: поддержка соцдемов выросла, поскольку мы не предаем своих избирателей

Социал-демократ Марина Кальюранд, комментируя cвежий рейтинг популярности партий, сказала, что поддержка Социал-демократической партии возросла, поскольку соцдемы не предают своих избирателей и свои принципы, сообщает пресс-служба СДПЭ.
«Понятно, что в интересах любой партии – попасть в правительство и претворить в жизнь данные избирателям обещания. Но стоит вопрос – какой ценой? Результаты этого исследования дают очень прямой ответ на вопрос, кто обманывает и кто не обманывает ожидания своего избирателя через 10 дней после окончания выборов. Избиратели социал-демократов не разочарованы в нас. Наоборот – наша поддержка, в отличие от центристов, возросла. Потому что мы не предаем наших избирателей, наши принципы и не идем в правительство с такой партией, как EKRE», – сказала Марина Кальюранд.
«И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Центристская партия, EKRE и «Отечество» не смогли сформировать правительство. Это было бы плохо для Эстонии и людей, живущих здесь, независимо от их пола, национальности или родного языка», – подчеркнула Марина Кальюранд.
По результатам исследования, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees через полторы недели после выборов, поддержка Социал-демократической партии возросла, Центристской партии – снизилась. Среди русскоязычного населения поддержка социал-демократов по сравнению со второй половиной февраля выросла с восьми до 20 процентов, в то время как популярность центристов упала с 67 до 48,9 процента.