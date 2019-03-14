Глава Европарламента похвалил Муссолини и оказался в центре скандала

"Я не фашист, никогда им не был и не разделяю политические взгляды Муссолини. Но нужно быть честными: он построил дороги, мосты, здания. Он восстановил многие районы Италии", - приводит The Guardian слова Таяни, который выступил с этим заявлением на итальянском радио.

Его комментарии немедленно раскритиковали как в Риме, так и в Брюсселе.

"Человек, который говорит о достижениях убийственного фашистского режима недостоин оставаться во главе Европарламента", - считает сопредседатель фракции Зеленых в Европарламенте Филипп Ламбертс.

Статс-секретарь департамента по делам регионов Италии Стефано Буффаньи заявил, что Таяни показал свою истинную сущность и ему должно быть стыдно.

В ответ политик обвинил своих критиков в том, что они вырвали его слова из контекста.

Как отмечает The Guardian, Таяни не первый раз оказывается в центре политического скандала. Только в прошлом месяце на церемонии, посвященной жертвам Второй мировой войны он заявил: "Да здравствует итальянская Истрия! Да здравствует итальянская Далмация!". Оба этих региона, словенский и хорватский соответственно, были оккупированы итальянскими фашистами.