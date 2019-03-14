EKRE, «Отечество» и ЦП достигли соглашения в области спорта, культуры и молодежной политики

Ведущие коалиционные консультации партии сошлись во мнении, что необходимо больше поддерживать молодежное увлечение спортом, эстонский серьезный спорт, обеспечить доступность кружков по интересам и продвигать национальную культуру как в стране, так и за ее пределами, передает пресс-служба ЦП.
По словам главы ЦП Юри Ратаса, обсуждение спорта, культуры и молодежной работы было насыщенным, у партий было много идей а этот счет. Так, например, возможная коалиция хочет больше прежнего поддерживать программу Эстонского олимпийского комитета “Team Estonia”, которая улучшает уровень наших спортсменов. Чтобы вовлекать молодежь в физическую активность, партии намерены продолжить поддержку обучения плаванию, а также в сотрудничестве с местными самоуправлениями создать в разных регионах страны мультифункциональные круглогодичные спортивные площадки, в том числе футбольные холлы.
Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что сегодня, в День родного языка, обсудили вопросы сохранения и развития эстонского языка, а также распространения культуры в Эстонии и за рубежом.
Председатель EKRE Март Хельме считает, что в вопросе молодежной политики нужно сосредоточиться на патриотическом воспитании, в том числе создать различные молодежные организации. «Сейчас много говорят о «снежинках», и мы должны дать молодым практические знания и вырастить из них патриотов Эстонии», - уверен Хельме. Партии решили поддерживать организации, занимающиеся национальным воспитанием молодых людей, а также расширить возможности для детей, в том числе и тех, чьи возможности ограничены из-за проблем со здоровьем, отдыхать в лагерях.