EKRE, «Отечество» и ЦП достигли соглашения в области спорта, культуры и молодежной политики

По словам главы ЦП Юри Ратаса, обсуждение спорта, культуры и молодежной работы было насыщенным, у партий было много идей а этот счет. Так, например, возможная коалиция хочет больше прежнего поддерживать программу Эстонского олимпийского комитета “Team Estonia”, которая улучшает уровень наших спортсменов. Чтобы вовлекать молодежь в физическую активность, партии намерены продолжить поддержку обучения плаванию, а также в сотрудничестве с местными самоуправлениями создать в разных регионах страны мультифункциональные круглогодичные спортивные площадки, в том числе футбольные холлы.

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что сегодня, в День родного языка, обсудили вопросы сохранения и развития эстонского языка, а также распространения культуры в Эстонии и за рубежом.