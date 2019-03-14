Чт, 14.03.2019
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Британский парламент проголосовал против проведения второго референдума по Брекзиту

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Британский парламент.

ФОТО: REUTERS TV / REUTERS

Британский парламент большинством голосом отклонил предложение провести второй референдум по вопросу о Брекзите, пишет Интерфакс.

Поправку, предлагавшую продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы провести референдум, поддержали 85 членов британского парламента, отклонили - 334.

Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британским подданным предлагалось бы проголосовать, выходить ли из Европейского союза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить из Европейского союза.

Речь идет о поправке к предложению премьера Терезы Мэй, по которому парламент проголосует позже в четверг. Глава правительства просит парламент определить, следует ли просить у ЕС переноса срока выхода Великобритании из ЕС на 30 июня 2019 года.

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