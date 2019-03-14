Фото: за час полиция оштрафовала 17 нарушителей на Гонсиори

«Эти рейды продолжатся, поскольку, как вы видите, результаты удручают», - говорит руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры Рагнар Янес. Он пояснил, что по полосе с реверсивным движением автомобили могут ехать до угла следующей улицы, после чего они должны повернуть.

Несмотря на это, сегодня во второй половине дня, когда средняя полоса была открыта для движения из центра в Ласнамяэ, многие водители ехали по этой дороге в сторону центра города, то есть использовали автобусную полосу.

Полицейские стояли напротив бывшего здания Минсоцдел. Их камера точно зафиксировала, какие именно автомобили, ехавшие из Ласнамяэ, не сворачивали на улицы Вилмси или Лаулупео, а ехали дальше по полосе общественного транспорта. Водителям этих машин выписывали штраф в 20 евро.

Можно ли ограничиться предупреждением? «Предупреждение прописано в Законе о дорожном движении. На улицах предупреждать уже поздно. Мы все одинаково сдавали экзамен на знание ПДД и должны одинаково понимать правила. Тут все достаточно просто и понятно, система работает уже несколько месяцев. Никто уже не может утверждать, что запутался в новом порядке движения», - рассказал один из полицейских.

Однако некоторым водителям все же приходится растолковывать правила. Один водитель, когда его остановили, выскочил из машины, вытащил из багажница плафон такси и стал им размахивать. «Видите, я таксист, клиент сидит в машине. У меня есть право ехать по полосе для общественного транспорта», - говорит он. Полицейского такое объяснение не убедило, и плафон возвращают в машину. «Я скажу им, что вы спешите», - говорит таксист клиентам перед тем, как сесть в патрульный автомобиль. Одна это не помогает – на получение штрафа у него уходит столько же времени, сколько у остальных нарушителей.