Чт, 14.03.2019
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В феврале зарегистрированная безработица в Эстонии выросла на 0,1%

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Касса по безработице.

ФОТО: Тоомас Хуйк

В конце февраля 2019 года в Эстонии было 33 664 зарегистрированных безработных, что составило 5,2% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. Этот показатель на 0,1% больше февраля прошлого года, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Кассы по безработице.

В сравнении с январем, прирост безработицы в феврале также составил 0,1%

Новых безработных зарегистрировалось в феврале 5303.

В конце февраля самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был снова в Ида-Вирумаа (9,5%), затем в Валгамаа — 8,8% и в Пыльваском уезде — 7,1%.

Самый низкий показатель зарегистрированной безработицы был в феврале на Хийумаа (3,3%), на Сааремаа чуть выше — 3,8%.

Безработных с пониженной трудоспособностью было на конец февраля 10 399, что составило около трети зарегистрированных безработных.

В феврале через кассу по безработице было передано 8297 рабочих мест. Новых предложений о работе добавилось 4579.

Статистика зарегистрированной безработицы показывает численность тех безработных, которые зарегистрированы в кассе по безработице в качестве безработных.

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