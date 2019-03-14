В феврале зарегистрированная безработица в Эстонии выросла на 0,1%

В конце февраля 2019 года в Эстонии было 33 664 зарегистрированных безработных, что составило 5,2% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. Этот показатель на 0,1% больше февраля прошлого года, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Кассы по безработице.
В сравнении с январем, прирост безработицы в феврале также составил 0,1%
Новых безработных зарегистрировалось в феврале 5303.
В конце февраля самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был снова в Ида-Вирумаа (9,5%), затем в Валгамаа — 8,8% и в Пыльваском уезде — 7,1%.
Самый низкий показатель зарегистрированной безработицы был в феврале на Хийумаа (3,3%), на Сааремаа чуть выше — 3,8%.
Безработных с пониженной трудоспособностью было на конец февраля 10 399, что составило около трети зарегистрированных безработных.
В феврале через кассу по безработице было передано 8297 рабочих мест. Новых предложений о работе добавилось 4579.
Статистика зарегистрированной безработицы показывает численность тех безработных, которые зарегистрированы в кассе по безработице в качестве безработных.