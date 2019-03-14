В феврале зарегистрированная безработица в Эстонии выросла на 0,1%

В сравнении с январем, прирост безработицы в феврале также составил 0,1%

Новых безработных зарегистрировалось в феврале 5303.

В конце февраля самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был снова в Ида-Вирумаа (9,5%), затем в Валгамаа — 8,8% и в Пыльваском уезде — 7,1%.

Самый низкий показатель зарегистрированной безработицы был в феврале на Хийумаа (3,3%), на Сааремаа чуть выше — 3,8%.

Безработных с пониженной трудоспособностью было на конец февраля 10 399, что составило около трети зарегистрированных безработных.

В феврале через кассу по безработице было передано 8297 рабочих мест. Новых предложений о работе добавилось 4579.