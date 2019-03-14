ПРОВЕРКА ФАКТОВ: о чем Мартин Хельме соврал в интервью Deutsche Welle

Вчера вечером в издании Deutsche Welle появилось интервью британского журналиста Тима Себастьяна с председателем фракции EKRE Мартином Хельме. Postimees решил проверить, насколько утверждения Хельме в интервью соответствуют действительности.
1. Отец Мартина Хельме Март Хельме сказал, что коренной народ страны заменят иммигранты, а не негры – ЛОЖЬ.
На самом деле 10 февраля в статье, опубликованной на сайте EKRE, Март Хельме написал, что в результате политики Партии реформ в Эстонии прозойдет «замена коренного населения на славян и негров».
Так что, попытка Мартина Хельме смягчить высказывание и убедить всех, что его отец говорил об иммигрантах, а не о неграх, не соответствует действительности.
2. В год в Эстонию приезжает более 20 000 украинцев – ЛОЖЬ.
В интервью DW, как и в июле 2018 года в беседе с ERR, Мартин Хельме утверждает, что в Эстонию за год приезжает более 20 000 украинцев.
Уже в июле 2018-го МВД опровергло это утверждение, сообщив, что 22 000 – это всего лишь прогноз, который не означает, что ежегодно к нам приедет именно столько людей. Тогда МВД опубликовало прогноз, согласно которому, к концу 2018 года число ходатайствующих о временном разрешении на работу вырастет до 22 000, и речь шла не только об украинцах, а обо всех иностранцах. С Украины в Эстонию на работу годом ранее приехали около 5600 человек.
К нынешнему моменту появилась статистика миграции за весь прошлый год. По словам пресс-секретаря МВД Мерье Клопетс, в 2018 году в нашу страну приехали 15 510 украинцев – они получили временную работу. Среди получивших временный ВНЖ украинцев было всего 2565 человек.
Что касается временно работающих, то они могут жить в Эстонии не дольше года, их не считают постоянными жителями страны.
3. 80% не желают видеть в стране чернокожих – ЛОЖЬ.
Мартин Хельме ссылается на проведенные в 2015 году порталами Delfi и Eesti Päevaleht интернет-опросы, в которых участников спрашивали не об их отношении к чернокожим, а о беженцах. 80% респондентов посчитали нежелательным именно приезд беженцев.
О приезде чернокожих опросов не проводилось. Поскольку интернет-опросы не могут считаться точными, то в 2015 году госканцелярия заказала такой опрос у EMOR. Результаты показали, что против беженцев 42% населения.
4. Притеснения чернокожих солдат НАТО – неправда – ЛОЖЬ.
Журналист Тим Себастьян ссылается на слова старшего полковника ВВС Яака Тариена, сказанные им 28 октября 2015 года, о том, что темнокожим содатам НАТО случается становится жервами нападок в Таллинне.
Утверждение Хельме о том, что новость – фальшивка, видимо, основано на словам Генштаба от 29 октября 2015 года, согласно которым, ни один союзник официально не сообщал о притеснениях. Что вовсе не означает, будто этих притеснений не было.
Кроме того, спустя всего пять дней, 2 ноября 2015 года, темнокожий солдат НАТО стал жертвой нападения в Старом городе Таллинна. Посольство США не посчитало причиной конфликта расовую ненависть, но сообщило, что обеспокоено потенциально возможными нападениями на темнокожих людей именно на этой почве.