Чт, 14.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай
  • Rus.Postimees.ee
  • Выборы
  • ПРОВЕРКА ФАКТОВ: о чем Мартин Хельме соврал в интервью Deutsche Welle

ПРОВЕРКА ФАКТОВ: о чем Мартин Хельме соврал в интервью Deutsche Welle

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мартин Хельме.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вчера вечером в издании Deutsche Welle появилось интервью британского журналиста Тима Себастьяна с председателем фракции EKRE Мартином Хельме. Postimees решил проверить, насколько утверждения Хельме в интервью соответствуют действительности.

1. Отец Мартина Хельме Март Хельме сказал, что коренной народ страны заменят иммигранты, а не негры – ЛОЖЬ.

На самом деле 10 февраля в статье, опубликованной на сайте EKRE, Март Хельме написал, что в результате политики Партии реформ в Эстонии прозойдет «замена коренного населения на славян и негров».

Так что, попытка Мартина Хельме смягчить высказывание и убедить всех, что его отец говорил об иммигрантах, а не о неграх, не соответствует действительности.

2. В год в Эстонию приезжает более 20 000 украинцев – ЛОЖЬ.

В интервью DW, как и в июле 2018 года в беседе с ERR, Мартин Хельме утверждает, что в Эстонию за год приезжает более 20 000 украинцев.

Уже в июле 2018-го МВД опровергло это утверждение, сообщив, что 22 000 – это всего лишь прогноз, который не означает, что ежегодно к нам приедет именно столько людей. Тогда МВД опубликовало прогноз, согласно которому, к концу 2018 года число ходатайствующих о временном разрешении на работу вырастет до 22 000, и речь шла не только об украинцах, а обо всех иностранцах. С Украины в Эстонию на работу годом ранее приехали около 5600 человек.

К нынешнему моменту появилась статистика миграции за весь прошлый год. По словам пресс-секретаря МВД Мерье Клопетс, в 2018 году в нашу страну приехали 15 510 украинцев – они получили временную работу. Среди получивших временный ВНЖ украинцев было всего 2565 человек.

Что касается временно работающих, то они могут жить в Эстонии не дольше года, их не считают постоянными жителями страны.

3. 80% не желают видеть в стране чернокожих – ЛОЖЬ.

Мартин Хельме ссылается на проведенные в 2015 году порталами Delfi и Eesti Päevaleht интернет-опросы, в которых участников спрашивали не об их отношении к чернокожим, а о беженцах. 80% респондентов посчитали нежелательным именно приезд беженцев.

О приезде чернокожих опросов не проводилось. Поскольку интернет-опросы не могут считаться точными, то в 2015 году госканцелярия заказала такой опрос у EMOR. Результаты показали, что против беженцев 42% населения.

4. Притеснения чернокожих солдат НАТО – неправда – ЛОЖЬ.

Журналист Тим Себастьян ссылается на слова старшего полковника ВВС Яака Тариена, сказанные им 28 октября 2015 года, о том, что темнокожим содатам НАТО случается становится жервами нападок в Таллинне.

Утверждение Хельме о том, что новость – фальшивка, видимо, основано на словам Генштаба от 29 октября 2015 года, согласно которым, ни один союзник официально не сообщал о притеснениях. Что вовсе не означает, будто этих притеснений не было.

Кроме того, спустя всего пять дней, 2 ноября 2015 года, темнокожий солдат НАТО стал жертвой нападения в Старом городе Таллинна. Посольство США не посчитало причиной конфликта расовую ненависть, но сообщило, что обеспокоено потенциально возможными нападениями на темнокожих людей именно на этой почве.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ