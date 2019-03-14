ПРОВЕРКА ФАКТОВ: о чем Мартин Хельме соврал в интервью Deutsche Welle

1. Отец Мартина Хельме Март Хельме сказал, что коренной народ страны заменят иммигранты, а не негры – ЛОЖЬ.

На самом деле 10 февраля в статье, опубликованной на сайте EKRE, Март Хельме написал, что в результате политики Партии реформ в Эстонии прозойдет «замена коренного населения на славян и негров».

Так что, попытка Мартина Хельме смягчить высказывание и убедить всех, что его отец говорил об иммигрантах, а не о неграх, не соответствует действительности.

2. В год в Эстонию приезжает более 20 000 украинцев – ЛОЖЬ.

В интервью DW, как и в июле 2018 года в беседе с ERR, Мартин Хельме утверждает, что в Эстонию за год приезжает более 20 000 украинцев.

Уже в июле 2018-го МВД опровергло это утверждение, сообщив, что 22 000 – это всего лишь прогноз, который не означает, что ежегодно к нам приедет именно столько людей. Тогда МВД опубликовало прогноз, согласно которому, к концу 2018 года число ходатайствующих о временном разрешении на работу вырастет до 22 000, и речь шла не только об украинцах, а обо всех иностранцах. С Украины в Эстонию на работу годом ранее приехали около 5600 человек.

К нынешнему моменту появилась статистика миграции за весь прошлый год. По словам пресс-секретаря МВД Мерье Клопетс, в 2018 году в нашу страну приехали 15 510 украинцев – они получили временную работу. Среди получивших временный ВНЖ украинцев было всего 2565 человек.

Что касается временно работающих, то они могут жить в Эстонии не дольше года, их не считают постоянными жителями страны.

3. 80% не желают видеть в стране чернокожих – ЛОЖЬ.

Мартин Хельме ссылается на проведенные в 2015 году порталами Delfi и Eesti Päevaleht интернет-опросы, в которых участников спрашивали не об их отношении к чернокожим, а о беженцах. 80% респондентов посчитали нежелательным именно приезд беженцев.

О приезде чернокожих опросов не проводилось. Поскольку интернет-опросы не могут считаться точными, то в 2015 году госканцелярия заказала такой опрос у EMOR. Результаты показали, что против беженцев 42% населения.

4. Притеснения чернокожих солдат НАТО – неправда – ЛОЖЬ.

Журналист Тим Себастьян ссылается на слова старшего полковника ВВС Яака Тариена, сказанные им 28 октября 2015 года, о том, что темнокожим содатам НАТО случается становится жервами нападок в Таллинне.

Утверждение Хельме о том, что новость – фальшивка, видимо, основано на словам Генштаба от 29 октября 2015 года, согласно которым, ни один союзник официально не сообщал о притеснениях. Что вовсе не означает, будто этих притеснений не было.