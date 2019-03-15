Янек Мягги: за письмом из Европарламента Ратасу стоят Ансип и Паэт

За письмом Юри Ратасу, в котором руководитель фракции АЛДЕ в Европейском парламенте призвал центристов отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE, стояли политики из Партии реформ, в этом убежден министр госуправления, центрист Янек Мягги.
Такое заявление Мягги сделал, выступая накануне вечером в передаче "Первая студия" на ETV, пишет Rus.err.
По его словам, текст письма либо составили, либо помогли написать Андрус Ансип и Урмас Паэт.
"За этим стояли два топ-политика из Партии реформ, я не знаю, полностью ли они написали это письмо, но Ги Верхофстадт признал конкретному человеку, с которым я разговаривал, что за этим стояли Урмас Паэт и Андрус Ансип", - заявил Янек Мягги.
Урмас Паэт после телеэфира разослал журналистам электронное письмо, в котором заверил, что не имеет к этому никакого отношения и обвинил Янека Мягги во лжи.