Янек Мягги: за письмом из Европарламента Ратасу стоят Ансип и Паэт

"За этим стояли два топ-политика из Партии реформ, я не знаю, полностью ли они написали это письмо, но Ги Верхофстадт признал конкретному человеку, с которым я разговаривал, что за этим стояли Урмас Паэт и Андрус Ансип", - заявил Янек Мягги.