В России создали новый мельдоний

«Мы собрали БАД, это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище», — заявил Уйба.

Функционер отметил, что БАД уже начали применять. Как уточнил Уйба, он содержит в себе калий и натрий, которые есть и в мельдонии.