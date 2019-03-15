Зарплаты руководителей госпредприятий: смотрите, кто получает 17 000, а кто - минималку

Фирмы частного сектора в Эстонии не обязаны сообщать, сколько зарабатывают их руководители, однако принято, что общественность знает, какие зарплаты выплачиваются на принадлежащих государству коммерческих объединениях, которые имеют дело с деньгами налогоплательщиков и предлагают необходимые услуги.

Согласно отчету за 2018 год, зарплата руководителя Eesti Energia Хандо Суттера за год составила 210 000 евро, то есть в среднем он зарабатывал в месяц 17 500 евро.

В отличие от него, руководитель Transpordi Varahaldus AS Эрго Блумфельдт получает в 28 раз меньше: 625 евро в месяц. Блумфельдт сказал, что ему не поднимали зарплату уже более трех лет. По его мнению, размер его зарплаты отображает его рабочую нагрузку и его вклад, поэтому ничего странного в этих цифрах нет. А именно: TVH - управляющая имуществом фирма, которой принадлежат семь самолетов, сдаваемых в аренду авиакомпании Nordica. Никакого другого назначения у фирмы нет. «У нас просто очень небольшая организация - ни одного работника. Нет обычной работы пять дней в неделю с 9 до 18», - сказал Блумфельдт.

Нужно добавить, что сравнение зарплат еще не дает окончательной картины того, сколько на самом деле зарабатывает в течение года тот или иной руководитель. Многим главам предприятий в конце года выплачивают премию и оплату по результатам, которые зависят от того, как хорошо или плохо они руководили фирмой. И Хандо Суттер на вопрос о том, сколько он зарабатывает в этом году, дал следующий ответ: «Моя зарплата состоит из двух компонентов: из того, что я получаю каждый месяц на счет, и из оплаты по результатам. Если у Eesti Energia все будет хорошо, как и в прошлом году, то можно надеяться, что я получу больше. Но могу получить и меньше».