Драматическая развязка лишила "Краснодар" еврокубков

"Зенит" и "Краснодар" закончили свои выступления в Лиге Европы на стадии 1/8 финала, не сумев обыграть по сумме двух матчей "Вильяреал" и "Валенсию".
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» упустил победу над «Валенсией» (1:1) и не вышел в четвертьфинал (1:2 – первый матч). Форвард россиян Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 85-й минуте, но на 93-й минуте счет сравнял Гонсалу Гедеш. Стоит отметить, что последняя, решающая атака "Валенсии" началась с перехвата мяча полузащитником сборной России Денисом Черышевом.
Безвыигрышная серия "Краснодара" во всех официальных турнирах 2018-19 года достигла десяти матчей.
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на выезде уступил «Вильярреалу» (1:2, первый матч – 1:3) и вылетел из турнира.