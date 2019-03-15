Драматическая развязка лишила "Краснодар" еврокубков

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» упустил победу над «Валенсией» (1:1) и не вышел в четвертьфинал (1:2 – первый матч). Форвард россиян Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 85-й минуте, но на 93-й минуте счет сравнял Гонсалу Гедеш. Стоит отметить, что последняя, решающая атака "Валенсии" началась с перехвата мяча полузащитником сборной России Денисом Черышевом.